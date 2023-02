Saint-Valentin : faites un cadeau fun avec l’imprimante photo portable Zoemini de Canon et économisez 40 € avec MediaMarkt

Imprimante photo portable Zoemini de Canon : un accessoire fun et girly

Qui n’a jamais rêvé d’imprimer en un instant les photos qui s’accumulent sur nos smartphones et tablettes ? Avec l’imprimante photo portable Zoemini de Canon, votre rêve devient réalité. Avec elle, vous obtenez en un instant des tirages parfaits sur papier photo autocollant rond ou rectangulaire. Compacte, elle mesure 12,8cm de long pour 8,4cm de large et seulement 2,15cm d’épaisseur. Sans oublier son poids plume, seulement 177 grammes. Vous l’emportez facilement partout pour imprimer en seulement 50 secondes vos plus beaux souvenirs et les partager avec votre famille et vos amis. L’imprimante photo portable Zoemini de Canon est petite mais costaud. Elle imprime vos photos avec une qualité d’impression de 313x500 dpi. Ses tirages sont résistants à l’eau et aux déchirures. Très pratique, leur dos autocollant est parfait pour réaliser des montages photos, du scrapbooking ou coller vos plus belles photos sur les murs de votre chambre. Sans fil, elle se recharge rapidement via son port USB-C. Elle se connecte depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la connectivité Bluetooth 5.0. Enfin, l’imprimante photo portable Zoemini de Canon est économique. Avec elle, dites adieu aux cartouches d’encre. Elle fonctionne avec la technologie ZINK (Zéro Ink = pas d’encre). Le papier ZINK contient des cristaux de couleurs thermosensibles. Ils se colorent quand ils sont exposés à la source de chaleur émise par le rouleau d’impression de l’imprimante. Pas d’encre, pas de fil, format compact : vous l’aurez compris, l’imprimante photo portable Zoemini de Canon ne vous lâchera jamais.

Économisez 40 € sur l’imprimante photo portable Zoemini de Canon avec MediaMarkt

Avec sa couleur rose, l’imprimante photo portable Zoemini de Canon est le cadeau parfait pour l’élue de votre cœur. Grâce à l’application Canon Mini Print, vous pouvez en plus avoir accès à des options originales et créatives pour personnaliser toutes vos photos. De quoi passer de bons moments en amoureux ! Habituellement vendue 119,96 €, le spécialiste du high-tech MediaMarkt propose l’imprimante photo portable Zoemini de Canon à seulement 77 €. Cela vous permet de réaliser plus de 40 € d’économies. Ce prix canon inclut la housse de transport, 10 papiers autocollants ronds et 10 papiers autocollants rectangulaires. Dépêchez-vous ! Il est encore temps de la commander pour la recevoir à temps pour la Saint-Valentin.