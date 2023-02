Affrontez l’hiver en forme et en beauté avec les promotions de la parapharmacie en ligne Medi-Market

Passez un hiver au top avec les promotions Medi-Market

Nous sommes au cœur de l’hiver, le froid et le gel font d’ailleurs leur grand retour cette semaine. Soyons positifs, il ne reste plus que quelques semaines avant l’arrivée du printemps. Les jours rallongent déjà! Pour vous aider à affronter cette dernière ligne droite avant le retour des beaux jours, la parapharmacie en ligne Medi-Market propose des promotions pouvant aller jusqu’à -60% sur une sélection de produits de soins et de compléments alimentaires. En prenant soin de vous et de votre santé, vous pourrez dire adieu à la peau sèche, aux cheveux raplapla et aux virus! Que vous ayez besoin d’hydrater votre peau avec une crème pour le visage ou pour le corps, de booster vos cheveux raplapla, de prendre soin de votre sommeil avec de la mélatonine, de gérer votre stress avec une cure de magnésium ou encore de retrouver la forme avec de la vitamine C, Medi-Market a tout ce dont vous avez besoin à petits prix.

Des promotions allant jusqu’à -60% sur plus de 300 produits

Très régulièrement, la parapharmacie en ligne Medi-Market propose des remises exceptionnelles pouvant aller jusqu’à -60% sur ses produits Best-Seller. En ce moment, plus de 300 produits sont concernés par ces promotions. Pour prendre soin de vos cheveux, vous trouverez par exemple la boîte de 180 capsules d’Alline Procap. Il s’agit d’un complément alimentaire à base de kératine hydrosoluble, de 11 vitamines et 3 minéraux. Cette cure de 3 mois permet de favoriser la croissance capillaire et de redonner vie à vos cheveux. Medi-Market la propose à 60 € au lieu de 99,99 €, soit 40% de remise. En hiver, votre peau mérite d’être démaquillée en douceur avec une eau micellaire. Medi-Market propose la très célèbre eau micellaire pour peau sensible Sensibio H2O de Bioderma (500ml) à 9,90 € au lieu de 19,99 €, soit une remise de 51%. Le froid et le vent sont sans pitié pour les lèvres. Pour réparer les lèvres gercées et abimées, Medi-Market propose le stick à lèvres apaisant et réparateur Dermophil Indien à seulement 4,20 € au lieu de 6,70 €, soit 38% de réduction. Enfin, pour garder la forme tout au long de l’hiver, n’hésitez pas à faire une cure de vitamines. Medi-Market propose la boîte de 70 gommes forme et énergie de Supradyn à 14,35 € au lieu de 23,95 €, soit 40% d’économies. Ce complexe multivitaminé + co-enzyme Q10 est parfait pour donner un coup de boost à votre organisme et à votre peau, dès 12 ans. De nombreux autres produits sont au meilleur prix sur le site de Medi-Market.