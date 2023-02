Incroyable : offrez-vous l’Apple Watch Series 8 à un prix défiant toute concurrence avec Amazon

Apple Watch Series 8 : un bijou de technologie

Ces dernières années, le marché des montres connectées a bien grandi. Entre Garmin, Withings, Fitbit, Huawei, Samsung ou Apple, votre cœur balance ? Un conseil, misez sur la dernière-née d’Apple, l’Apple Watch Series 8. Cette montre connectée est un petit bijou de technologie. Bien sûr, elle vous permet de passer vos appels mais aussi de recevoir et d’envoyer des sms et des emails. Elle vous permet également de prendre soin de votre santé en vous transmettant des données de santé avancées : suivi du sommeil, taux d’oxygène dans le sang et fréquence cardiaque. Grande nouveauté, l’Apple Watch Series 8 est dotée de capteurs de température. Ils permettent aux femmes de suivre leur cycle. L’Apple Watch Series 8 est un véritable coach sportif personnel. L’application Exercice vous donne des données de pointe sur vos dépenses physiques quotidiennes, comme le nombre de pas que vous effectuez chaque jour. Grâce à l’application Fitness +, vous bénéficiez de programmes d’entrainements personnalisés afin de retrouver la forme et d’atteindre vos objectifs. L’Apple Watch Series 8 est pratique. Elle est aussi très résistante et vous accompagnera au quotidien dans tous vos mouvements. Pas besoin de la retirer pendant votre séance de natation ou sous la douche, elle est résistante à l’eau et dispose de la norme d’étanchéité WR50. L’Apple Watch Series 8 est certifiée IP6X, ce qui signifie qu’elle est résistante à la poussière et aux chutes.

Économisez 60 € sur le prix de l’Apple Watch Series 8 avec Amazon

L’expertise d’Apple n’est plus à présenter. La marque à la pomme s’améliore et se renouvelle sans cesse. L’Apple Watch Series 8 ne fait pas exception à la règle. Elle est dotée d’un boitier de 45 mm et d’un écran rétina bord à bord encore plus facile à lire que ses prédécesseurs. Son cadran lumineux dispose d’une luminosité pouvant aller jusqu’à 1000 nits. En termes d’autonomie, la batterie de l’Apple Watch Series 8 tient une journée, et jusqu’à 36 heures en mode économie d’énergie. Elle dispose de la charge rapide magnétique USB-C. Elle ne vous lâchera jamais ! Habituellement vendue 539 €, le géant du e-commerce Amazon propose l’Apple Watch Series 8 45mm à 479 €, soit 11% de remise. Cela vous permet d’économiser 60 €. En plus, avec Amazon vous avez la possibilité de payer en 4 fois sans frais, soit des mensualités de 119,75 €. A ce prix-là, laissez-vous tenter !