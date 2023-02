Achetez plus pour payer moins cher vos courses avec Collect&Go Deals Deals !

Faites des économies et facilitez-vous la vie avec les Deals Collect&Go Deals

Collect&Go Deals est le service de courses en ligne de Colruyt. C’est un bon plan vraiment gagnant ! Vous évitez de vous rendre au supermarché, vous gagnez du temps et en plus vous faites le plein de bonnes affaires. Avec les courses en ligne, on achète uniquement ce dont on a vraiment besoin et on peut comparer très facilement les prix pour acheter les produits au meilleur rapport qualité/prix. Avec Collect&Go Deals de Colruyt, faire vos courses va devenir un plaisir. Vous remplissez votre panier sur le site de Colruyt ou de Bio Planet, et vous choisissez un point de retrait le plus proche de chez vous. Avec Collect&Go Deals , vous pouvez même être livré gratuitement chez vous, à partir de 60 € d’achat. Cette année, Colruyt a décidé de prendre soin de votre pouvoir d’achat en vous proposant chaque semaine les Deals Collect&Go. Cette rubrique Deals propose de nombreux produits de la vie courante en pack, à des prix défiants toute concurrence. En achetant en gros, vous réalisez des économies pouvant aller jusqu’à -80%. De nombreux articles sont concernés par ces remises exceptionnelles : tablettes pour lave-vaisselle, lessives, gels douches, shampoings, nettoyants ménager, dentifrices, brosses à dents et bien d’autres. Vous l’aurez compris, il s’agit de tous les produits non périssables.

