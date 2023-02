Les Jours Extra Sarenza : plus quelques jours pour profiter de nouvelles offres allant jusqu’à -70% !

Sarenza : leader de la vente en ligne de chaussures

On ne présente plus Sarenza, le spécialiste de la vente en ligne de chaussures et de vêtements multimarques. En quelques années, cet e-commerçant s’est imposé sur le marché. Sa force ? Sarenza propose très régulièrement des promotions alléchantes. C’est le cas actuellement avec les Jours Extra. Jusqu’au mercredi 15 février, vous pouvez profiter de remises allant jusqu’à -70% sur de nombreux articles hommes, femmes et enfants. C’est l’occasion d’acheter de nouvelles chaussures pour toute la famille, ou de renouveler votre garde-robe. Plus de 750 marques sont présentes chez Sarenza. Pour les chaussures, vous trouverez forcément votre bonheur chez Nike, Converse, Adidas, Caterpillar, Jonak, Vanessa Wu, Puma, Vans, Kickers et bien d’autres. Sarenza, c’est aussi la mode avec une large collection de vêtements de marque comme Tommy Hilfiger, Levis, Lacoste, Scotch, Pepe Jeans, Ralph Lauren, Boss ou encore See You Soon. Il vous reste encore 8 jours pour renouveler votre garde-robe en profitant de remises exceptionnelles.

Les Jours Extra : jusqu’à -70% de remise en vous connectant à votre compte Sarenza

Un conseil, pour profiter au maximum des offres promotionnelles Sarenza, créez-vous un compte et abonnez-vous à la newsletter pour ne rater aucun bon plan. En vous créant un compte, vous pourrez bénéficier de 20 € de remise sur votre première commande, dès 100 € d’achat. Cette offre n’est pas cumulable avec les promotions en cours. Pendant les Jours Extra, en vous connectant à votre compte, vous pourrez accéder à de nouvelles offres et profiter de -70% sur des articles inédits. Vous pourrez, par exemple, acheter le cabas en cuir Sabrina à 60 € au lieu de 200 €, soit une économie de 140 €. C’est une très bonne idée de cadeau pour la Saint Valentin. Vous trouverez également la veste homme Vans à 93 € au lieu de 154,99 €, soit une économie de 61,99 €. Vous avez besoin de renouveler les chaussures de vos enfants ? Vous trouverez les baskets New Balance roses à 39 € au lieu au lieu de 64,99 €, soit une remise de 25,99 €. Rendez-vous vite sur le site de Sarenza pour découvrir les nombreuses autres promotions. Il vous reste 8 jours pour en profiter.