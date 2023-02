OnePlus 11 : précommandez le nouveau smartphone et recevez en cadeau une paire d'écouteurs OnePlus Buds Pro 2

OnePlus 11, la dernière génération de smartphone du fabricant chinois One Plus

Smartphone haut de gamme, le OnePlus 11 fait son entrée sur le marché européen dès le 16 février prochain, un peu plus d’un mois après sa sortie en Chine. L’ambition du fabricant chinois OnePlus est de positionner ce tout nouveau modèle de smartphone premium en concurrence avec le Xiaomi 13 et le Samsung Galaxy S23. Très élégant dans son colori noir ou verre bouteille, le OnePlus 11 est doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces. Il offre aux utilisateurs des images de très belle qualité avec une résolution de 3216x1440 pixels et une fréquence de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Le OnePlus 11 n’a rien à envier à ses concurrents. Il est très performant avec ses 8 Go de RAM et son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen2. C’est la meilleure puce actuellement disponible pour Android. Il est parfait pour surfer sur internet, jouer aux jeux-vidéo ou encore regarder des séries en streaming. Il est également doté d’un bloc photo circulaire de 48 Mégapixels. Avec lui, de près ou de loin, vos photos seront d’une qualité exceptionnelle. Vous n’aurez aucun souci à les conserver grâce à sa capacité de stockage de 128 Go. Le OnePlus 11 est doté d’une batterie Li-Po de 5000 mAh et d’une charge rapide par port USB-C. Il se charge complètement en seulement 25 minutes !

Précommandez dès aujourd’hui le OnePlus 11 avec la Fnac

Vous êtes à la recherche d’un smartphone haut de gamme à moins de 1000 € ? Le OnePlus 11 a vraiment tout pour plaire. Puissant et performant, il est compatible 5G et est aussi très résistant grâce à son verre Gorilla Glass Victus. La Fnac le propose actuellement en précommande au prix de 829 €. Bon plan, jusqu’au 16 février, pour tout achat du smartphone OnePlus 11 128 Go, vous recevez gratuitement une paire d’écouteurs OnePlus Buds Pro 2 d’une valeur de 199€. De quoi être parfaitement équipé et connecté ! N’hésitez plus et saisissez dès aujourd’hui cette offre exceptionnelle avec la Fnac. Pour ne rien gâcher, avec la Fnac, la livraison est gratuite.