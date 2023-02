A défaut de ne pas avoir The Last Of Us dans notre catalogue belge, ne manquez pas cette série qui a pris la première place d’Amazon Prime Video !

Cœurs Noirs sur Amazon Prime Video : une série trépidante sur les forces spéciales en Irak

Création originale d’Amazon Prime Video, Cœurs Noirs est une série française réalisée par Ziad Doueiri, réalisateur d’une autre série à succès, Baron Noir. Elle est portée par plusieurs acteurs, dont le français Nicolas Duchauvelle. Ce thriller haletant se déroule en Irak, en octobre 2016, à la veille de la bataille de Mossoul. Au cours des 6 épisodes de 52 minutes qui composent la 1ère saison, on suit le quotidien de Martin, Adèle, Thomas, Sabrina, Paco et Mattéo. Ces 6 personnages font partie d’un commando des Forces Spéciales de l’armée française, déployée en Irak. Leur mission est de retrouver et d’exfiltrer la fille et le petit-fils d’un émir français de Daech. Cet émir français a été capturé par l’armée française et n’accepte de collaborer qu’à cette condition. Cœurs Noirs est une série spectaculaire, qui plonge les spectateurs au cœur de l’action. L’intégralité de la saison est disponible sur Amazon Prime Video depuis le 3 février dernier et remporte un succès immense, dépassant même la série The Last Of Us.

Comment regarder la série Cœurs Noirs ?

Pour visionner dès aujourd’hui Cœurs Noirs et accéder au catalogue de séries et films proposé par Amazon Prime Video, c’est très facile. Vous disposez déjà d’un compte Amazon Prime ? Vous avez alors automatiquement accès à Amazon Prime Video. Si cela n’est pas encore le cas, il vous suffit de vous rendre sur le site primevideo.com et de vous créer un compte en quelques clics. L’inscription à Amazon Prime Video vous permet de regarder de nombreux films et séries en streaming et vous donne accès à des chaines comme OCS, StarPlay, Gulli ou encore Géo. Elle vous permet également de bénéficier de la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré en Belgique, pour tous vos achats effectués sur la plateforme Amazon. En ce moment, Amazon vous offre 30 jours d’essai gratuit. Après ce mois d’essai, l’abonnement vous coutera 69,90 € par an, soit seulement moins de 6 €/mois. Amazon Prime Video est disponible sur télévision, smartphone, tablette, ordinateurs et même sur vos consoles de jeux.