PS5 : il est désormais plus facile d'acheter la console que de mettre la main sur des tickets pour le concert de Beyoncé

Vers la sortie d’une PS5 Pro ou Slim en 2023 ?

Rien n’a été confirmé à ce jour par Sony malgré les rumeurs de plus en plus persistantes au sujet de la sortie d’une nouvelle version de la PS5 en 2023. Cela paraitrait tout à fait logique quand on regarde le calendrier habituel des nouveautés de Sony. Environ tous les 2 ans, la firme nippone sort en effet une nouvelle console. Fin 2022, les rumeurs portaient sur la sortie d’une PS5 slim au troisième trimestre 2023. Cette version slim serait entièrement digitale avec un lecteur de disque externe. Elle permettrait de palier aux problèmes récurrents que rencontre Sony sur la disponibilité de certains composants nécessaires à la production de l’actuelle PS5. Depuis janvier 2023, une autre rumeur circule. Ce ne serait pas une PS5 Slim qui arriverait sur le marché, mais une PS5 Pro. Cette PS5 Pro serait dotée d’une puce puissante et offrirait donc aux joueurs des performances à la hausse. Alors PS5 Slim ou Pro ? Il faudra encore patienter quelques mois pour le découvrir. Une chose est sure, il n’y a pas de fumée sans feu, Sony devrait nous préparer des surprises pour 2023.

En 2023, c’est la fin des pénuries de PS5 !

C’est en tout cas ce qu’a annoncé Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment, lors du CES de Las Vegas qui a eu lieu du 5 au 8 janvier dernier. Bonne nouvelle pour les gameurs qui cherchent à se la procurer depuis 2 ans maintenant. La situation devrait donc s’améliorer au fil des mois. Un conseil pour l’obtenir, continuez à faire une veille sur les sites des revendeurs belges, et n’hésitez pas à vous inscrire aux alertes stocks :