Bon plan Apple : bénéficiez de 19% de remise sur le prix des AirPods 2ème génération avec Amazon

Profitez d’une performance sonore incroyable avec les AirPods 2ème Génération

Si vous êtes à la recherche d’écouteurs sans fil d’un très bon rapport qualité-prix, les AirPods 2ème Génération sont faits pour vous. Ils sont dotés de la puce d’écouteurs H1, conçue par Apple. Elle vous offre une connexion sans fil rapide et stable, ainsi que des performances sonores optimales. Avec les AirPods 2ème Génération, vous écouterez vos musiques et podcasts préférés avec une qualité de son exceptionnelle. Et ce n’est pas tout ! Une fois les AirPods 2ème Génération à votre oreille, Siri vous fait écouter vos messages reçus et vos notifications, sans jamais interrompre vos appels ou la musique que vous écoutez. Vous pouvez laisser votre smartphone dans votre poche ou dans votre sac, les AirPods 2ème Génération prennent le relais ! Ils fonctionnent avec la technologie BlueTooth avec les iPhones, mais aussi avec tous les smartphones et tablettes existants sur le marché. Pratiques et intuitifs, les AirPods 2ème Génération sont très facile à utiliser. Vous n’avez qu’à les placer sur votre oreille pour qu’ils se connectent automatiquement. Ils se mettent en pause dès que vous les retirez. Du côté de l’autonomie, une charge complète vous fait bénéficier de 5 heures d’écoute en continu. Si besoin, vous pouvez faire des recharges intermédiaires dans leur boitier de charge : 15 minutes de charge vous offrent alors 3h d’écoute.

Amazon fait chuter le prix des AirPods 2ème Génération

Vous hésitez entre un casque audio ou des écouteurs sans fil ? Le prix des AirPods 2ème Génération peut vous aider à faire pencher la balance. Habituellement vendus 159 €, Amazon propose actuellement les AirPods 2ème Génération à seulement 129 €. Ils sont livrés avec leur boitier de charge et un câble Lightning USB. Cette remise de 19% vous permet de réaliser une économie de 30 €. En plus, avec le géant du e-commerce Amazon, vous pouvez payer en 4 fois sans frais, soit 4 mensualités de 32,25 € et la livraison est gratuite. Prêts à vous laisser tenter ? Pensez-y pour la Saint-Valentin. C’est une bonne idée de cadeau pour l’élu(e) de votre cœur. En commandant dès aujourd’hui, vous serez livré à temps.