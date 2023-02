A saisir de toute urgence : la trilogie culte Grand Theft Auto pour PS4 est à moins de 15 € avec Amazon

Grand Theft Auto The Trilogy, The Definitive Edition : une compilation des meilleurs opus de la série GTA

Le jeu vidéo d’action Grand Theft Auto, surnommé GTA par les gameurs, est sorti pour la première fois en novembre 1997. Les 3 premiers opus de cette série de jeu vidéo GTA ont été remasterisés sous Unreal Engine en 2021 et édité par RockStar Game sous le nom de Grand Theft Auto The Trilogy, The Definitive Edition. Cette réédition compile les classiques de la trilogie originale GTA comprenant GTA San Andréas, GTA Vice City et GTA III. Trois jeux-vidéos, trois villes emblématiques, 3 époques, 3 histoires exceptionnelles. Dans GTA Vice City, vous plongez dans les années 80. Vous suivez les aventures de Tommy Vercetti qui gravit les échelons criminels. Avec GTA San Andréas, l’action se déroule dans les années 90. C’est l’histoire de Carl « CJ » Johnson qui revient à San Andreas après des années d’absence pour replonger dans l’univers corrompu des gangs. Enfin, dans GTA III vous évoluez au cœur d’un monde criminel dans la ville de Liberty City. Avec Grand Theft Auto The Trilogy, The Definitive Edition, les fans de GTA bénéficient de nombreuses améliorations avec un nouvel éclairage, des environnements optimisés, des distances d’affichages améliorées et de nouveaux effets. Que vous connaissiez déjà l’univers des GTA ou que vous soyez sur le point de le découvrir, êtes-vous prêts à plonger dans l’univers des guerres de gang, de la drogue et de la corruption ?

Amazon fait chuter le prix de Grand Theft Auto The Trilogy, The Definitive Edition

