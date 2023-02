Double bon plan : 100 € d’économie sur cette trottinette électrique Mi Electric Scooter 3 de Xiaomi et payez-la avec des écochèques

Un goût de liberté avec la trottinette électrique Mi Electric Scooter 3 de Xiaomi

Goûtez à la liberté de vous déplacer facilement en ville et de ne plus chercher pendant des heures une place de stationnement avec la trottinette électrique Mi Electric Scooter 3 de Xiaomi. Facile à prendre en main, une simple pression sur l’accélérateur suffit à la propulser jusqu’à 25 km/heure. Avec son moteur puissant de 600W et ses pneus de 8,5 pouces, cette trottinette électrique vous emmènera partout : ruelles, parcs, boulevards…vous pourrez même monter des côtes facilement avec sa capacité en montée de 16%. La trottinette électrique Mi Electric Scooter 3 de Xiaomi dispose de 3 modes de conduite : piéton (de 0 à 5 km/h), standard (de 0 à 20 km/h) et sport (de 0 à 25 km/h). Vous passez d’un mode à l’autre très facilement en appuyant 2 fois sur un bouton. La trottinette électrique Mi Electric Scooter 3 de Xiaomi est dotée d’un écran LED. Il vous permet de contrôler le mode de conduite sélectionné. Il vous donne également des informations sur votre vitesse et sur l’autonomie de la batterie. Avec la trottinette électrique Mi Electric Scooter 3 de Xiaomi, vous disposez de 30 km d’autonomie pour découvrir la ville. Vous êtes arrivés à bon port ? Elle se plie très facilement et est très légère à transporter avec ses 13 kilos. Elle se recharge complétement en seulement 5 heures. Petit plus Xiaomi, avec l’application Mi Home, vous pouvez connecter votre trottinette électrique avec votre smartphone via le Bluetooth. L’application vous donne alors vos statistiques de déplacements et vous permet de verrouiller ou de déverrouiller votre trottinette à distance.

La trottinette électrique Mi Electric Scooter 3 de Xiaomi passe sous la barre de 400 € avec Amazon

Vous êtes tentés par l’électrique mais hésitez pour des questions de sécurité ? Xiaomi ne prend pas les questions de sécurité à la légère. La trottinette électrique Mi Electric Scooter 3 est équipée d’un frein moteur à l’avant et d’un nouveau frein à disque à double plaquette à l’arrière. Il vous offre plus de stabilité et de sécurité. La trottinette électrique Mi Electric Scooter 3 est également doté d’un feu d’avertissement arrière LED, ainsi que de 2 grands réflecteurs frontaux et latéraux. Conquis ? Préparez-vous à sortir votre carte bleue et vos écochèques. MediaMarkt propose actuellement la trottinette électrique Mi Electric Scooter 3 de Xiaomi à 399 € au lieu de 499,99 €, soit 100 € d’économies. Dépêchez-vous de la commander, les stocks sont limités.