Vente flash : prenez soin de votre sourire et économisez 38% la brosse à dents électrique Oral B Pro 3 avec Amazon

Un sourire éclatant avec la brosse à dents électrique Oral B Pro 3

Mettez au placard votre brosse à dents manuelle pour passer à l’électrique. Oral B, marque la plus utilisée par les dentistes dans le monde et expert sur le marché des brosses à dent électriques, va vous séduire avec son modèle Oral B Pro 3 3500. Grâce à la technologie de nettoyage 3D 360° de la brosse à dents électrique Oral B Pro 3 3500, vous aurez la sensation d’avoir bénéficié d’un nettoyage digne d’un professionnel. La brosse à dents électrique Oral B Pro 3 3500 nettoie vos dents en profondeur en combinant oscillations, rotations et pulsations. Elle élimine jusqu’à 100% de plaque dentaire en plus par rapport à une brosse manuelle classique. Essayez-là, vous ne pourrez plus revenir en arrière ! En plus, la brosse à dents électrique Oral B Pro 3 3500 prend soin de vos gencives. En cas de brossage trop vigoureux, elle arrête les pulsations, réduit sa vitesse de rotation et émet un signal visuel rouge pour vous alerter. Intelligente, la brosse à dents électrique Oral B Pro 3 3500 dispose de 3 modes de brossage, standard, douceur et blancheur, pour vous offrir une hygiène bucco-dentaire adapté à vos besoins. Avec le minuteur de brossage, vous n’échapperez plus aux 3 minutes de brossage, pour le bien-être de votre sourire.

Amazon fait chuter le prix de la brosse à dents électrique Oral B Pro 3 3500

Essayez vite le brossage électrique. Il vous apporte une telle sensation de propreté que vous ne pourrez plus revenir en arrière. Pour passer à l’électrique, faites le choix de l’expert avec Oral B. Ses brosses à dent électriques font parties des meilleures sur le marché. En plus, elles disposent d’une autonomie longue durée grâce à leur batterie Lithium-ion rechargeable. Vendu habituellement 65 €, le géant du e-commerce Amazon propose la brosse à dents électrique Oral B Pro 3 3500, incluant son étui de voyage et 1 brossette ronde de rechange, pour seulement 39,99 €, soit une économie de 38%. Profitez-en vite, c’est une vente flash ! Cette remise exceptionnelle ne durera pas éternellement.