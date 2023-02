Préparez vos cafés comme un barista grâce à la machine à expresso full automatique Philips vendue à prix canon en ce moment chez Krëfel

Savourez un café digne d’un barista avec la machine à espresso full automatique Philips EP2221/40

Vous aimez l’odeur des grains de café fraichement moulus ? Vous allez adorer la machine à espresso full automatique Philips. Intuitive et pratique, elle prépare des cafés dignes d’un barista. En résumé, elle a tout pour plaire, même son prix ! Grâce à son système intelligent de préparation du café, la machine à espresso full automatique Philips vous délivre un café de qualité, aux arômes parfaits. Grâce à My Coffe Choice, vous pouvez réglez l’intensité et le volume de votre café sur l’écran tactile intuitif. Vous avez également le choix entre 12 niveaux de broyage des grains de café, de très fins à gros. Vous avez sélectionné vos paramètres préférés sur l’écran tactile ? Une simple pression suffit alors à vous préparer un délicieux café recouvert d’une crema savoureuse. Expresso, double expresso, ristretto, lungo, ou encore capuccinos et latte macchiato, tout est possible avec la machine à espresso full automatique Philips. Elle est dotée d’un mousseur à lait très facile à utiliser. Il transforme en un instant le lait en une mousse onctueuse et aérienne. La machine à espresso full automatique Philips dispose de l’expertise et des dernières innovations Philips. Son broyeur en céramique est très résistant. Il peut vous offrir jusqu’à 20000 tasses de café ! De quoi vous faire plaisir pendant longtemps. Le système Aroma Seal, permet de garder les grains de café frais plus longtemps tout en réduisant le bruit du broyeur. Enfin, le système Aroma Extract offre à votre café un équilibre optimal entre la température de préparation et l’extraction des arômes.

Économisez 20% sur le prix de la machine à espresso full automatique Philips avec Krëfel

Cela fait longtemps que vous voulez investir dans une machine à café avec broyeur sans oser franchir le pas ? C’est le moment de vous faire plaisir avec la machine à espresso full automatique Philips. Très facile d’entretien, elle vous offre jusqu’à 5000 tasses sans détartrage grâce à son filtre à eau AquaClean, innovation brevetée par Philips. Habituellement vendue 399 €, Krëfel propose en ce moment la machine à espresso full automatique Philips à 319 €, soit une économie de 80 € ! N’hésitez plus et faites-vous plaisir. La machine à espresso full automatique Philips a reçu la note de 9 sur 10 par 50 utilisateurs.