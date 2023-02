Cet aspirateur balai Rowenta vendu en ce moment 100 euros moins cher sur Amazon fait l’unanimité !

Simplifiez-vous le ménage avec l’aspirateur balai X-Force Flex 11 de Rowenta

Vous êtes fatigué de devoir sortir votre aspirateur traineau tous les jours pour garder votre maison propre ? Vous voulez acheter un aspirateur balai sans savoir vers quel modèle vous orienter ? Entre Dyson, Tineco, Bosch et Rowenta, le marché offre de nombreuses possibilités. Le modèle X-Force Flex 11 de Rowenta est une bonne référence et présente un très bon rapport qualité-prix. Il est doté d’un moteur Digital Force, qui lui offre une aspiration puissante pour un nettoyage en profondeur de toute votre maison. Avec sa puissance d’aspiration, combinée à un système de filtration performant, l’aspirateur balai X-Force Flex 11 de Rowenta élimine 99,99% des poussières et allergènes. Grâce à sa tête d’aspiration avec éclairage LED, aucune poussière ne lui échappera. En plus, avec son tube Flex qui se plie à 90°, vous atteindrez en toute simplicité les zones difficiles d’accès comme le dessous des meubles bas. Avec l’aspirateur balai X-Force Flex 11 de Rowenta, vous disposez de 3 modes d’aspiration. A vous de régler la puissance d’aspiration nécessaire sur son panneau de commande digital. Vous avez besoin d’encore plus de puissance ? La gâchette Boost vous offre une dose d’aspiration supplémentaire. Enfin, pour ne rien gâcher, l’aspirateur balai X-Force Flex 11 de Rowenta est doté d’une batterie amovible de 25,2V. Elle vous offre une autonomie pouvant aller jusqu’à 45 minutes. De quoi faire le tour de votre maison en un seul passage.

Amazon fait chuter le prix de l’aspirateur balai X-Force Flex 11 de Rowenta

C’est le moment de craquer pour l’aspirateur balai X-Force Flex 11 de Rowenta. Amazon le propose au prix canon de 349 € au lieu de 449,99 €, soit 22% de remise. C’est un prix exceptionnel pour un aspirateur de cette qualité. Il nettoiera en profondeur toutes vos surfaces : sols durs, tapis, moquettes, canapés, sièges de voiture, tissus d’ameublement…Il est livré avec une mini électro brosse LED, un suceur en fente, un large suceur plat et 2 brossettes multi-usages. Elles sont intégrées pour les avoir sous la main à tout moment. Une dernière info qui va peut-être vous faire craquer. Avec Amazon, vous avez la possibilité de payer en 4 fois sans frais, soit 4 mensualités de 87,25 €. Il est temps de vous faire plaisir !