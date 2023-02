La machine à café numéro 1 des ventes est à moins de 55 € avec Amazon (profitez-en avant qu’il ne soit trop tard)

Savourez un bon café à petit prix avec la Senseo Original Plus de Philips

Numéro 1 des ventes de machine à café en dosette, essayer la Senseo Original Plus de Philips, c’est l’adopter. D’abord parce qu’elle délivre un café de qualité, aux arômes intenses. Ensuite parce qu’elle est d’un excellent rapport qualité/prix. La machine à café Senseo Original Plus de Philips s’est renouvelée. Elle propose désormais un sélecteur d’intensité. Elle est également dotée de la technologie Coffee Boost. A chaque tasse, elle tire le meilleur des arômes de la dosette pour vous offrir un café riche et intense, recouvert d’une crema généreuse et onctueuse. Pratique, la machine à café Senseo Original Plus de Philips vous permet de préparer 1 ou 2 cafés simultanément. Elle propose également une grande variété de recettes : expresso, lungo ou encore latte macchiato. Senseo propose même des dosettes de chocolat Milka, de cappuccinos, de café aromatisé à la vanille ou au caramel, de décaféiné, de café italien, d’espresso intense ou délicat. De quoi savourer avec intensité chaque tasse de vos boissons chaudes préférées. Les dosettes Senseo sont compostables et certifiées 100% UTZ. Cette certification montre la volonté de Philips de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de travailleurs de plantations de café. De nombreux atouts, pour cette machine à café très design et moderne.

Offrez-vous l’emblématique Senseo Original Plus de Philips avec Amazon

La machine à café Senseo Original Plus de Philips vous offre un café de qualité. Elle est également respectueuse de l’environnement. Pas uniquement parce que ses dosettes sont compostables, mais aussi parce qu’elle est fabriquée à partir de 28% de plastique recyclé. On comprend pourquoi c’est la machine à café numéro 1 des ventes. Vous êtes conquis ? Prêt à troquer votre cafetière filtre pour une cafetière à dosettes ? Vous allez succomber en voyant son prix. En ce moment, Amazon la propose au prix canon de 54,90 € au lieu de 74,99 €. Cela vous permet de réaliser 20 € d’économies. A ce prix-là, vous auriez tort de ne pas en profiter.