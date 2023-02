Les jours extra Sarenza : jusqu’à -70% de réduction sur une large gamme de chaussures et vêtements, foncez avant qu’il ne soit trop tard !

Les Jours Extra Sarenza : une pluie de bons plans !

Les Jours Extra Sarenza sont l'occasion idéale pour profiter de réductions exceptionnelles sur une large sélection de chaussures et vêtements de marques. Cette année, les jours extra Sarenza se déroulent du 1er au 15 février et vous offrent jusqu'à -70% de réduction sur une grande variété de produits. Rendez-vous vite sur l’e-shop Sarenza Belgique pour découvrir le large choix de chaussures et prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants, de différents styles et tailles, pour répondre aux besoins et goûts de toute la famille. Que vous soyez à la recherche de chaussures pour une occasion spéciale ou pour tous les jours, vous trouverez ce que vous cherchez chez Sarenza ! Voici quelques pépites que nous avons déniché pour vous à prix canon :

→ Baskets Vanessa Wu passent de 79,99€ à seulement 40€ (-50%)