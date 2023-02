Découvrez la technologie Ambilight et économisez 200 € sur le prix de la télévision Full LED Smart 4K de Philips

Vivez une expérience immersive avec la télévision Full LED Smart 4K de Philips

Avec la télévision Full LED Smart 4K de Philips, regardez la télévision comme vous ne l’avez jamais regardée. Grâce à la technologie Ambilight, elle vous offre une expérience visuelle extraordinaire. Les LED situées tout autour du téléviseur s’allument et changent de couleurs en harmonie avec ce qu’il se passe sur votre écran. Résultat ? Vous êtes complétement immergé dans votre film ou série préférés. Ce téléviseur 4K UHD est compatible avec les formats HDR. Il vous offre des images nettes et éclatantes aux contrastes saisissants. Grâce à son processeur Quad Core très performant et à son moteur Philips P5, la télévision Full LED Smart 4K de Philips produit des images aux détails parfaits et aux mouvements fluides. Avec elle, vous bénéficiez également des technologies Dolby Vision et Dolby Atmos qui vous procurent une qualité visuelle et sonore incroyable. Vous avez envie d’aller plus loin dans l’expérience immersive ? Vous pouvez y connecter très facilement une barre de son et des enceintes. La télévision Full LED Smart 4K de Philips est une Smart TV qui fonctionne sous le système d’exploitation Android TV. Avec elle, vous aurez accès très facilement à toutes vos applications préférées : Netflix, Amazon Prime Vidéo, Disney+, Deezer, YouTube et bien d’autres.

Le prix de la télévision Full LED Smart 4K de Philips est en chute libre avec MediaMarkt

Vous êtes conquis par les fonctionnalités de la télévision Full LED Smart 4K de Philips ? Tentez l’expérience Ambilight, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Avec son écran de 55 pouces, d’une résolution de 3840x2160 pixels, et son design très moderne, la télévision Full LED Smart 4K de Philips trouvera facilement sa place dans votre salon. Habituellement vendue à 999 €, le spécialiste du high-tech MediaMarkt propose actuellement la télévision Full LED Smart 4K de Philips au prix canon de 799 €. Cela vous permet d’économiser 200 €. Prêt à tenter l’expérience ? Profitez-en vite ! Avec MediaMarkt la livraison et les retours sont gratuits. Les prix sont également validés par la Patrouille des Prix.