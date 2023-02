Garmin Venu 2 : évaluez vos performances sportives et bénéficiez de 32% de remise sur la montre connectée numéro 1 des ventes sur Amazon

Adoptez un coach santé personnel avec la montre connectée Garmin Venu 2

Vous ressentez le besoin d’être boosté dans votre pratique sportive ? Vous hésitez entre Apple, Samsung, Fitbit ou encore Huawei ? Que vous soyez un sportif accompli ou en devenir, faites le choix de l’expertise Garmin. La montre connectée Garmin Venu 2 est l’alliée parfaite pour vous aider à garder votre motivation et vous pousser à vous dépasser. Elle joue le rôle de coach sportif en vous proposant des entrainements personnalisés dans plus de 25 sports. Course à pied, vélo, natation, marche, yoga, pilates, HIIT en encore golf, la montre connectée Garmin Venu 2 mesure toutes vos performances sportives, mais aussi vos données santé. Avec elle, vous pouvez suivre votre santé au quotidien : score de sommeil, cardio poignet, niveau de stress, niveau d’énergie et saturation en oxygène. Les femmes peuvent même suivre leurs cycles menstruels et leur grossesse. Pratique, la montre connectée Garmin Venu 2 est bien plus qu’un coach santé. Elle vous permet d’écouter de la musique avec Deezer, Spotify ou Amazon Music, de suivre vos appels et SMS, ou encore de payer avec Garmin Pay. Elle vous suivra au quotidien dans toutes vos activités grâce à son autonomie pouvant aller jusqu’à 11 jours en mode montre connectée.

Le prix de la montre connectée Garmin Venu 2 passe sous la barre de 300 € avec Amazon

Vous êtes séduit par les fonctionnalités de la montre connectée Garmin Venu 2 ? Son design va vous convaincre de l’acheter. La montre connectée Garmin Venu 2 est dotée d’un écran AMOLED de 1,3 pouces personnalisable. De nombreux modèles sont disponibles gratuitement sur le store Connect IQ de Garmin. Cela vous permet de créer la montre qui vous ressemble. De même son bracelet est interchangeable, pour s’adapter à tous vos looks. Agile, elle est compatible avec tous les smartphones sous iOS et Android. En ce moment, Amazon propose la montre connectée Garmin Venu 2 avec son boitier gris de 45mm et un bracelet noir à 272,40 € au lieu de 399,99 €, soit 32% de remise. Prêt à prendre soin de votre forme et votre santé ?