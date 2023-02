Apple : changez de smartphone sans vous ruiner grâce à cette offre irrésistible sur l’iPhone 11 Pro

L'iPhone 11 Pro 64 Go : un smartphone de qualité supérieure à un prix abordable !

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone haut de gamme à un prix abordable, l'iPhone 11 Pro 64 Go Vert Reconditionné est le téléphone qu’il vous faut. L'iPhone 11 Pro est équipé d'un écran OLED de 5,8 pouces, qui affiche des images et des vidéos de haute qualité avec des couleurs riches et des contrastes élevés. Avec sa résolution de 2688 x 1242 pixels, vous pourrez profiter de chaque détail et de chaque image avec une netteté étonnante. Le smartphone Apple est également doté d'un triple appareil photo, qui capture des images époustouflantes avec des couleurs vives et des détails nets. Vous pouvez prendre des photos à tout moment de la journée, grâce à la technologie Smart HDR, qui ajuste automatiquement la mise au point et l'exposition pour des images nettes et lumineuses. L'iPhone 11 Pro est alimenté par l'incroyable processeur A13 Bionic, qui offre des performances rapides et fluides, même lorsque vous jouez à des jeux ou utilisez plusieurs applications en même temps. De plus, le smartphone est équipé de la dernière version d'iOS, qui vous permet de profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités et de la meilleure expérience utilisateur.

iPhone 11 Pro 64 Go Vert Reconditionné : une occasion à ne pas manquer chez Coolblue !

Ne ratez surtout pas cette offre irrésistible Coolblue : en ce moment l’iPhone 11 Pro 64 Go Vert Reconditionné (comme neuf) est disponible au prix exceptionnel de 579€. Choisir un iPhone 11 de deuxième main Coolblue, c’est choisir un smartphone reconditionné avec des pièces d’origine Apple. Soigneusement nettoyés et testés par un opérateur agréé Apple, tous les iPhone 11 Pro reconditionnés sont de grade A. Autrement dit, ces appareils reconditionnés profitent du niveau de qualité le plus élevé sur le marché du reconditionné. En plus de bénéficier d'un produit de qualité garantie 2 ans à un prix abordable, vous contribuez à la protection de l'environnement en achetant un produit recyclé et remis en état. N'attendez plus pour profiter de cette offre exceptionnelle et de toutes les fonctionnalités incroyables de l'iPhone 11 Pro !