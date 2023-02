Bon plan : le prix du Xiaomi Redmi Note 10 Pro s’écroule sur Amazon ! (-33% de réduction)

Xiaomi Redmi Note 10 Pro : un petit prix pour de grandes performances

Vous avez besoin d’acheter un nouveau smartphone ? Vous ne savez pas vers quelle marque vous orienter ? Il est vrai qu’entre les smartphones à plus de 1000 € d’Apple ou de Samsung, les modèles plus abordables de Huawei, Xiaomi ou One Plus, sans parler des modèles reconditionnés, il est parfois difficile de s’y retrouver. Si vous n’êtes pas prêt à débourser des sommes folles pour un smartphone et que vous ne voulez faire aucun compromis sur la performance, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est un excellent choix. Doté d’un écran LCD AMOLED Full HD de 6,7 pouces, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro n’a rien à envier à ses concurrents. Il est très puissant grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 732G. Avec lui, vous pourrez scroller sur les réseaux sociaux, regarder vos séries préférées en streaming et jouer aux jeux vidéo en toute fluidité avec son écran de 120 Hz. L’écran du Xiaomi Redmi Note 10 Pro est également doté de capteurs de lumière 360°. Ils vous offrent un confort de lecture optimal à tout moment, de jour comme de nuit. Avec son système d’imagerie de pointe, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro révélera vos talents de photographe. Son appareil photo est constitué d’un objectif grand angle de 108 mégapixels, d’un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels, d’un objectif macro de 5 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Le prix du Xiaomi Redmi Note 10 Pro chute avec Amazon

Vous êtes séduit par les performances du Xiaomi Redmi Note 10 Pro ? Vous allez être conquis par son excellent rapport qualité-prix. En plus, il ne vous lâchera jamais avec sa batterie de 5020 mAh. Elle vous offre une autonomie de 2 jours en utilisation normale. Habituellement vendu 299 €, Amazon propose le Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 GB à seulement 200,99 €, soit une remise de 33%. Profitez-en vite ! En plus, avec Amazon la livraison est gratuite.