Saint-Valentin : Nike vous offre 25% de remise dès 2 articles achetés avec un code promo exclusif

Célébrez l’amour avec Nike

Exit le parfum et le chocolat ! L’élu(e) de votre cœur est sportif ou adore les vêtements streetwear ? Offrez-lui un cadeau de la marque Nike comme le maillot de son équipe de football préférée, de nouvelles baskets de running, une tenue de yoga flambant neuve ou encore un sweat-shirt hyper confortable et stylé. Nike a décidé de faire plaisir à ses membres pour la Saint Valentin en leur offrant 25% de remise dès 2 articles achetés sur une sélection de plus de 4000 références. Pour en profiter, c’est très simple. Il suffit de vous connecter ou de créer un compte sur le site de Nike ou sur l’application Nike. Vous sélectionnez ensuite l’onglet « Valentine’s Promotion » pour faire vos choix parmi les 4313 articles concernés. Au moment du paiement, il vous suffit d’entrer le code promo VDAY23 pour bénéficier des 25% de remises dès 2 articles achetés. Nike pense aux retardataires ! Le code promo VDAY23 est valable jusqu’au 20 février 9h.

Notre sélection Nike spéciale Saint-Valentin

Nous avons sélectionné pour vous les produits parfaits pour faire plaisir à l’élu(e) de votre cœur pour la Saint-Valentin. Pour les amateurs de football, Nike propose le maillot de grandes équipes comme le FC Barcelone, le PSG, Liverpool FC, Chelsea FC, l’Inter Milan, Tottenham, l’Atlético Madrid et bien d’autres. Parmi la sélection Saint-Valentin, vous trouverez par exemple le maillot de foot PSG 2022/2023, personnalisable. Habituellement vendu 89,99 €, son prix passe à 67,50 € avec le code promo VDAY23. Parmi les offres spéciales Saint-Valentin, vous trouverez aussi les chaussures de running pour femmes Nike Invincible 3. Ce sont des nouveautés Nike ! Affichées habituellement à 189,99 €, elles passent à 142,50 € avec le code promo VDAY23. Enfin, pour un look matchy-matchy, offrez-vous tous les deux un sweat à capuche. Le sweat mixte Nike Sportswear Club Fleece est à 48,75 € au lieu de 64,99 € avec le code promo VDAY23. Il est disponible en noir, blanc, gris chiné, rose, rouge, bleu marine, bleu clair ou encore kaki. Rendez-vous vite sur le site de Nike ou sur l’application pour découvrir les nombreux autres produits de la sélection spéciale Saint-Valentin de Nike.