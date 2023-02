Double bon plan : dernier jour pour économiser 50 € sur le prix de la Samsung Galaxy Watch 5 et recevoir 50 € en cashback avec MediaMarkt

Offrez-vous la performance Samsung avec la Galaxy Watch 5

La montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 est considérée comme l’une des montres connectées les plus performantes fonctionnant sous le système d’exploitation Android. Comme toute bonne montre connectée, la Samsung Galaxy Watch 5 vous donne l’heure et vous permet de recevoir vos messages et notifications en la connectant à votre smartphone via le bluetooth. Elle vous permet également d’assurer un suivi de votre santé. Nombre de pas par jour, calories dépensées, fréquence cardiaque et niveau de stress...vos données de santé n’auront plus de secret pour vous. Avec la Samsung Galaxy Watch 5, vous pouvez même suivre votre sommeil et l’évolution de votre poids. Elle dispose également d’un GPS et d’une boussole intégrée. Très légère avec son poids plume de moins de 40 grammes, vous porterez la Samsung Galaxy Watch 5 à votre poignet sans la sentir. En plus, elle est très élégante avec son boitier en aluminium blindé et son bracelet en silicone interchangeable. Pour ne rien gâcher, la Samsung Galaxy Watch 5 est très résistante. Son écran tactile AMOLED de 1,2 pouces est protégé par un verre saphir résistant aux rayures. Elle est également étanche à l’eau et à la poussière et dispose de la certification IP68. La Samsung Galaxy Watch 5 ne vous lâchera jamais. Elle dispose d’une batterie de 284 mAh qui vous offre jusqu’à 40h d’autonomie.

Une Samsung Galaxy Watch 5 à moins de 200 € ? C’est possible avec MediaMarkt

Vous êtes prêts à vous offrir une montre connectée puissante, élégante et performante ? Vous hésitez entre l’Apple Watch, la FitBit ou la Huawei ? La Samsung Galaxy Watch 5 est un très bon choix. Elle a reçu 4,6 étoiles sur 5 sur plus de 450 avis déposés sur le site de Mediamarkt. Ce spécialiste du high-tech a décidé de vous gâter en proposant la Samsung Galaxy Watch 5 avec son boitier de 40mm à 249 € au lieu de 299 €. Cela vous permet de réaliser une économie de 50 €. En plus, pour tout achat d’une Samsung Galaxy Watch 5 vous recevez 50 € supplémentaires en cashback. Cela vous permet d’obtenir une montre connectée pour moins de 200 € ! Faites vite, c’est le dernier jour pour profiter de cette superbe offre.