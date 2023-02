Économisez de l’argent et de l’énergie avec cette machine à laver Whirlpool de catégorie énergétique A à moins de 500 € avec Coolblue

Faites des économies avec la machine à laver Whirlpool

N’attendez pas que votre machine à laver tombe en panne pour renouveler votre équipement. Une vieille machine à laver est moins performante, et consomme souvent plus d’eau et d’électricité qu’un modèle récent. En optant pour une machine à laver Whirlpool, vous faites le bon choix. Whirlpool est une marque reconnue sur le marché. Elle propose de nombreuses technologies exclusives comme la technologie 6th Sense. Cette innovation permet au lave-linge de détecter la quantité de linge dans le tambour pour adapter le programme choisi et optimiser votre consommation d’énergie et d’eau. La machine à laver Whirlpool est de catégorie énergétique A. Elle consomme annuellement 108,46 KWh d’électricité, soit 43,38 € par an. Du côté de l’eau, elle consomme 11000 litres/an, soit seulement 15,40 €. La machine à laver Whirlpool est donc très économique. En plus, elle est dotée d’un grand tambour de 9kg. C’est l’idéal pour les familles ou pour les personnes souhaitant faire moins de machines à laver. Elle dispose de 16 programmes dont le démarrage différé. Parfait pour faire encore plus d’économies en programmant votre machine à laver pendant les heures creuses.

La machine à laver Whirlpool prend soin de votre linge à petit prix

En plus de vous permettre de faire des économies, la machine à laver Whirlpool prend soin de votre linge. Avec le programme Steam Refresh, vous n’avez plus besoin de laver votre linge systématiquement. La vapeur rafraichit et élimine les odeurs. C’est parfait pour les pulls ou encore les vestes et manteaux. La machine à laver Whirlpool est également dotée de la fonction FreshCare+. Elle garde le linge frais jusqu’à 6h après l’arrêt d’un programme en le balançant et en projetant de la vapeur dans le tambour. Pratique, vous n’avez plus besoin d’étendre votre linge dès la fin d’un programme ! Les fonctionnalités de la machine à laver Whirlpool vous séduisent ? Vous allez adorer son prix. Coolblue la propose actuellement à 499 € au lieu de 579 €, ce qui représente une économie de 80 €. En plus, Coolblue vous offre la livraison et le raccordement. Que demander de plus ? 4,5 étoiles sur 32 avis déposés sur le site de Coolblue peut-être…