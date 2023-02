Bon plan : économisez 110 € sur le prix du sèche-linge pompe à chaleur Whirlpool de catégorie énergétique A+++ avec Coolblue

Profitez d’un linge sec en quelques instants avec le sèche-linge Whirlpool

Vous n’en pouvez plus de voir trôner votre étendoir à linge dans votre salle de bain ou pire, au milieu de votre salon ? En automne et en hiver, votre linge met des jours à sécher et a tendance à sentir l’humidité ? Un conseil, investissez dans un sèche-linge. C’est un indispensable dans nos régions pluvieuses. Vous hésitez encore car vous avez peur de subir un surcout d’électricité ? En choisissant un modèle de catégorie énergétique A+++, vous consommerez peu d’électricité. Par exemple, le sèche-linge pompe à chaleur de Whirlpool ne consomme que 175 kWh/an, soit 70 €. Il est donc très économique. Le sèche-linge pompe à chaleur de Whirlpool est doté de la technologie 6th Sense, innovation Whirlpool. Grâce à des capteurs, il adapte son temps de séchage à l’humidité du tambour. Intelligent, le programme s’arrête automatiquement lorsque votre linge est sec. Le sèche-linge pompe à chaleur de Whirlpool prend soin de vos vêtements grâce à sa technologie de séchage SoftMove. Elle adapte les mouvements du tambour au type de linge afin de réduire les frottements. Résultat ? Vos vêtements sèchent en un instant et restent beaux. Le sèche-linge pompe à chaleur de Whirlpool est également doté de la fonction FreshCare+. Son grand tambour de 8 kg tourne doucement jusqu’à 6 heures après la fin d’un programme. Cela permet au linge de rester frais plus longtemps.

Coolblue fait chuter le prix du sèche-linge pompe à chaleur de Whirlpool

Avec ses 15 programmes dont le démarrage différé, le sèche-linge pompe à chaleur de Whirlpool va devenir votre meilleur ami en automne et en hiver. En plus, il est silencieux avec ses 64 dB. Vous pourrez même l’utiliser la nuit sans qu’il ne vous réveille. En ce moment, le spécialiste de l’électroménager Coolblue propose le sèche-linge pompe à chaleur de Whirlpool à 669 € au lieu de 779 €. Cela vous permet d’économiser 110 €. Bon plan, avec Coolblue, la livraison et l’installation à votre domicile sont gratuites. En plus, si vous commandez avant minuit, vous êtes livré dès demain !