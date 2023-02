A saisir de toute urgence : le prix du Samsung Galaxy S21 Fan Edition passe sous la barre de 500 € avec Amazon

Samsung Galaxy S21 Fan Edition: le smartphone ultime

Sorti en janvier 2022, le Samsung Galaxy S21 Fan Edition est le dernier né de la gamme de S21. Son atout ? Il allie des fonctionnalités haut de gamme pour moins de 1000 €. Pour le concevoir, le fabricant coréen a repris les fonctionnalités préférées du public, pour les condenser dans cette édition spéciale. Le Samsung Galaxy S21 Fan Edition est doté d’un processeur puissant, le Qualcomm Snapdragon 888. Grâce à sa puce intelligente, c’est le smartphone idéal pour jouer aux jeux vidéo les plus rapides. Sa technologie Super Smooth 120 Hz vous offre une navigation fluide et nette, avec des temps de réponses très rapide. Outre sa puissance et ses performances incomparables, le Samsung Galaxy S21 Fan Edition possède un appareil photo d’exception. A l’avant, il est équipé d’une caméra frontale de 32 mégapixels, pour des selfies toujours réussis. A l’arrière, il est doté d’un appareil photo triple capteur composé d’un objectif ultra grand angle de 12 mégapixels, d’un objectif grand angle de 12 mégapixels et d’un appareil photo à téléobjectif de 8 mégapixels. Avec le Samsung Galaxy S21 Fan Edition, vos photos seront toujours parfaites, de jour comme de nuit. Pour parfaire le tout, son écran Dynamic AMOLED 2x de 6,4 pouces et ses bords fins vous offre une immense surface de lecture, ainsi que des couleurs et une luminosité éclatante, même en plein soleil.

Économisez 38% sur le prix du Samsung Galaxy S21 Fan Edition

Le Samsung Galaxy S21 Fan Edition ne vous lâchera jamais. Il est certifié IP68, résistant à l’eau et à la poussière. Son écran est protégé avec le Gorilla Glass Victus, le verre le plus résistant des smartphones Galaxy. Grâce à sa batterie Lithium-ion de 4500 mAh, il dispose d’une autonomie d’une journée. Parfait pour vous suivre dans vos activités quotidiennes. Vous êtes conquis ? Vous allez l’être encore plus par le prix que propose Amazon pour ce bijou de technologie. Habituellement vendu 759 €, le Samsung Galaxy S21 Fan Edition 128 Go 5G est actuellement à 469,44 € avec Amazon, soit 38% de remise. Difficile de proposer un smartphone à un meilleur rapport qualité/prix. Un conseil, foncez vite l’acheter avant qu’il ne soit trop tard.