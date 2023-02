Bientôt les congés de Carnaval, profitez-en pour prendre l’air en réservant un séjour en last minute dans un Center Parcs

Faites un break avec Center Parcs

Vendredi soir, c’est parti pour les vacances de Carnaval ! C’est le moment de se reposer pour les enfants. Pour les parents qui n’ont pas posé de congé, il va falloir jongler entre le travail et les enfants. Les vacances peuvent aussi être l’occasion de vous offrir un week-end ou un mid-week au vert pour vous ressourcer et pour passer de bons moments en famille. Pour cela, n’hésitez pas à consulter les offres Last Minute de Center Parcs. Elles vous permettent de bénéficier de tarifs préférentiels sur de nombreux séjours. Center Parcs, c’est 5 domaines en Belgique : Terhills Resort, Erperheide, De Vossemeren, Park De Haan, Les Ardennes. Dans chaque domaine, vous pourrez profiter de logements en pleine nature et de nombreuses activités dont la piscine couverte, très appréciée des petits comme des grands.

Bénéficiez des tarifs Last Minute de Center Parcs

Pour les vacances de Carnaval, Center Parcs propose plus de 300 hébergements au tarif Last Minute. Vous pourrez par exemple profiter d’un cottage Premium de 6 personnes entièrement rénové sur le domaine De Vossemeren du 18 au 21 février. Ce logement est affiché au prix de 1039 € au lieu de 1269 €. Cela vous permet d’économiser 230 €. Ce tarif inclut l’accès illimité à l’Aqua Mundo, aux animations et aux espaces de loisirs.