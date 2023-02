Prenez soin de votre sourire et bénéficiez d’un double bon plan pour obtenir une brosse à dent électrique Oral-B Pro 3 à moins de 80 € avec Krëfel

Oral-B Pro 3 : la marque la plus utilisée par les dentistes dans le monde

Il est temps de passer à l’électrique, même avec votre brosse à dent ! Une fois que vous aurez gouté à la sensation de propreté procurée par le brossage électrique, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Pour vous lancer, choisissez la marque numéro dans le monde, Oral-B. Avec la brosse à dent électrique Oral-B Pro 3, brosser vos dents deviendra un plaisir. C’est simple, vous n’avez rien à faire et vous gagnez du temps. Avec une brosse à dent électrique, le temps de brossage passe de 3 à 2 minutes seulement. Vous n’avez aucune idée du temps passé à vous brosser les dents ? La brosse à dent électrique Oral-B Pro 3 le fait pour vous.

Elle est dotée d’un minuteur et d’un signal vous indiquant quand il est temps de changer de zone de brossage, soit toutes les 30 secondes. Sa brossette ronde effectue 9900 rotations par minute. Elle élimine jusqu’à 100% de plaque dentaire en plus par rapport à une brosse à dent manuelle classique. C’est simple, après chaque brossage, vous avez la sensation d’avoir effectué un détartrage chez le dentiste. La brosse à dent électrique Oral-B Pro 3 prend soin de vos gencives. Avec la technologie de contrôle de la pression à 360°, elle réduit la vitesse de brossage et émet un signal si vous brossez vos gencives trop vigoureusement.