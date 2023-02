Célébrez mardi gras et le carnaval et préparez vos plus beaux déguisements avec DreamLand

Célébrez la saison des Carnavals

La saison des Carnavals est lancée ! C’est l’occasion de faire la fête et de sortir ses plus beaux déguisements pour célébrer l’emblématique Carnaval de Binche, le Cwarme de Malmedy, la Laetare de Stavelot ou encore le Carnaval de La Roche. Avant cela, c’est Mardi Gras ! Cette fête païenne romaine, souvent associée au Carnaval, célèbre la fin de l’hiver et marque le démarrage du carême. Cette tradition catholique commence le lendemain du Mardi Gras et se poursuit jusqu’à Pâques. Cette année, le Mardi Gras se tiendra le 21 février 2023, soit 47 jours avant Pâques. C’est l’occasion de faire la fête, de se déguiser et de déguster gaufres, crêpes et autres beignets. DreamLand, le spécialiste belge des jeux et jouets, vous accompagne pour trouver le déguisement parfait pour faire la fête. Il propose une sélection de plus de 150 déguisements pour les bébés, les enfants, les adolescents et les adultes.

Choisissez votre plus beau déguisement avec DreamLand

Que vous souhaitiez vous déguiser en héros, en infirmière, en cowboy, en indien, en pirate, en princesse, en clown ou en Reine des Neiges, vous trouverez forcément votre bonheur avec DreamLand. Ce spécialiste propose les déguisements de franchises comme Disney, Marvel, Star Wars, DC Comic, Harry Potter ou encore Dragon Ball, mais aussi des déguisements consacrés aux métiers, aux princesses, aux pirates ou encore aux chevaliers. Pour les filles, vous trouverez par exemple le déguisement de princesse Licorne rose composé d’une robe et d’un serre-tête à 12,95 € au lieu de 19,95 €, soit 35% de remise. Pour les tout-petits, vous trouverez un adorable déguisement fraise à seulement 14,95 €. Les fans de Spider-Man sont toujours aussi nombreux. DreamLand propose la tenue de Spider-Man de Peter Parker à 29,95 €. Le temps d’une journée, les adultes pourront devenir Pikachu des Pokémons. Le déguisement adulte de Pikachu est à 34,95 €. Avec DreamLand, vous trouverez également le déguisement de la célèbre série La Casa de Papel. Il est vendu 24,95 €. N’hésitez pas à vous rendre sur le site de DreamLand ou directement dans l’une des 47 boutiques pour trouver le déguisement de vos rêves.