Offre limitée : 6 mois d'encre inclus à l’achat de l’imprimante HP DeskJet en ce moment sur Electro Dépôt !

Facilitez votre vie avec l'imprimante HP DeskJet 4122e multifonction à prix bas chez Electro Dépôt !

Aujourd'hui, l'impression à domicile est devenue essentielle pour beaucoup d'entre nous, que ce soit pour travailler ou pour imprimer des photos. Avec l'imprimante HP DeskJet 4122e multifonction, vous pouvez imprimer, numériser et copier des documents de haute qualité sans quitter votre domicile. L’imprimante HP DeskJet est conçue pour offrir une expérience d'impression facile et efficace. Elle peut imprimer jusqu'à 6 pages par minute en noir et blanc et 3 pages par minute en couleur, ce qui en fait une imprimante rapide et fiable. De plus, elle est équipée d'un scanner à plat de haute qualité qui permet de numériser des documents en haute résolution et de les enregistrer au format PDF ou JPEG. Compatible avec Apple AirPrint, Windows et l’application HP Smart, vous pourrez facilement imprimer vos documents sans fil. Avec son bac papier pouvant contenir 60 feuilles, vous n’aurez pas besoin de remplir constamment l’appareil.

Parce qu’il n’y a pas plus embêtant que de tomber en panne d’encre, Electro Dépôt vous offre 6 mois d’Instant ink inclus avec HP+ pour l’achat d’une imprimante HP DeskJet 4122e multifonction au prix inédit de 69,95€. Instant Ink est un service d'encre à domicile qui vous permet de recevoir de l'encre automatiquement à votre domicile lorsque votre imprimante est sur le point d’en manquer. Cela signifie que vous n'aurez plus jamais à vous soucier de manquer d'encre et à courir au magasin pour en acheter.