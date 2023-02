Économisez près de 100 € sur le prix de l’ordinateur portable Lenovo IdeaPad5 avec MediaMarkt

Lenovo IdeaPad5 : un PC portable aux performances illimitées

Que vous ayez besoin d’un ordinateur portable pour travailler, pour étudier, pour jouer en ligne ou encore pour regarder vos séries préférées en streaming, le PC Portable Lenovo IdeaPad5 est parfait pour vous. Il est très puissant avec son processeur AMD Ryzen 5700U, idéal pour exécuter sans peine les tâches les plus exigeantes comme la retouche photo. Ses 16 GB de RAM lui permettent d’atteindre des vitesses de 3200 MHz. C’est l’idéal pour le streaming. Avec sa carte graphique AMD Radeon, vous profitez également d’un superbe affichage de vos programmes et jeux. L’ordinateur portable Lenovo IdeaPad5 est doté d’un grand écran Full HD de 15 pouces. Il vous offre des images d’une qualité exceptionnelle avec une résolution de 1920x1080 pixels. L’écran du Lenovo IdeaPad5 est recouvert d’un revêtement anti-reflet. Il vous permet de travailler avec un confort de lecture optimal, où que vous soyez et quelle que soit la luminosité. Enfin, le Lenovo IdeaPad5 est équipé de haut-parleurs optimisés par Dolby Audio, parfaits pour écouter de la musique ou regarder vos films préférés. Pour compléter ses atouts, l’ordinateur portable Lenovo IdeaPad5 dispose d’une autonomie de 17 heures et de la fonction Quick Charge. Elle permet de recharger sa batterie plus rapidement. Quels que soient vos besoins, le Lenovo IdeaPad5 ne vous lâchera jamais.

Le prix du Lenovo IdeaPad5 chute avec MediaMarkt

L’ordinateur portable Lenovo IdeaPad5 est un PC multifonction. Il vous accompagnera partout facilement avec son poids léger de 2 kilos. Il dispose également d’un bon espace de stockage avec sa mémoire interne SSD de 512 Go. Elle vous permet de stocker facilement toutes vos images, vidéos et autres applications. Pour pallier à tous vos besoins, le Lenovo IdeaPad5 est équipé d’un port USB-C, de ports HDMI, d’une prise audio et de la connectivité Bluetooth 5.0. Il fonctionne sous le système d’exploitation Windows 11. En ce moment, le spécialiste du high-tech MediaMarkt propose l’ordinateur portable Lenovo IdeaPad5 à 749 € au lieu de 848 €, soit une économie de 99 €. Si vous le commandez avant 22h, vous êtes livrés gratuitement demain. Qu’attendez-vous pour vous lancer ?