Quel smartphone reconditionné choisir en 2023 ?

iPhone 11, le smartphone reconditionné le plus performant

iPhone 11, le smartphone reconditionné le plus performant

L'iPhone 11 reconditionné est un téléphone de haute qualité qui a été remis à neuf pour offrir une expérience utilisateur optimale à un prix plus abordable que celui d'un téléphone neuf. Ce modèle possède un grand écran Liquid Retina HD LCD Multi-Touch de 6,1 pouces avec des couleurs vives et des noirs profonds. Son appareil photo arrière est équipé de deux capteurs de 12 mégapixels pour prendre des photos et vidéos de haute qualité, tandis que sa caméra avant de 12 mégapixels est idéale pour les selfies et les appels vidéo. L'iPhone 11 est alimenté par la puce A13 Bionic d'Apple, qui offre des performances rapides et fluides pour toutes vos applications et activités quotidiennes. Il est également résistant à l'eau et à la poussière avec un indice IP68 et dispose d'une batterie lithium-ion durable qui peut durer toute la journée. En résumé, l'iPhone 11 reconditionné est un excellent choix pour ceux qui cherchent un smartphone de haute qualité à un prix plus abordable.

Les plus

+ Batterie qui dure jusqu’à une heure de plus que l’iPhone XR

+ Offre des performances rapides

Les moins

– Ne dispose pas d’un port jack 3,5 mm pour les écouteurs filaires

Samsung Galaxy S21, le smartphone reconditionné le plus élégant

Samsung Galaxy S21, le smartphone reconditionné le plus élégant

Le Samsung Galaxy S21 reconditionné est un smartphone de qualité supérieure remis à neuf pour offrir une expérience utilisateur exceptionnelle à un prix imbattable. Ce modèle est équipé d'un grand écran AMOLED dynamique de 6,2 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour des images fluides et nettes. Son appareil photo arrière de 12 mégapixels prend des photos et des vidéos de qualité professionnelle, tandis que la caméra frontale de 10 mégapixels est idéale pour les selfies et les vidéoconférences. Le Samsung Galaxy S21 est équipé du processeur Exynos 2100 de Samsung, qui offre des performances rapides et fluides pour toutes vos applications et activités quotidiennes. Il dispose également d'une batterie durable de 4000 mAh avec une charge rapide et une recharge sans fil. Le S21 est également résistant à l'eau et à la poussière, et prend en charge la 5G pour une connectivité ultra-rapide. En résumé, le Samsung Galaxy S21 reconditionné est une solution idéale pour ceux qui cherchent un smartphone haut de gamme à prix mini !

Les plus

+ Ecran haute résolution

+ Processeur puissant pour une utilisation fluide et rapide

Les moins

– Pas de port de carte microSD

Samsung Galaxy S10, le smartphone reconditionné le plus fiable

Samsung Galaxy S10, le smartphone reconditionné le plus fiable

Le Samsung Galaxy S10 reconditionné est une excellente option pour ceux qui cherchent un smartphone de qualité supérieure à petit prix. Avec son écran OLED de 6,1 pouces haute résolution, profitez d’une expérience visuelle inédite pour apprécier chaque détail de vos contenus préférés. Côté technique, le S10 embarque un processeur Exynos 9820 et un CPU Octa-Core pour une expérience de navigation ultra-fluide, quelle que soit votre activité. Profitez de 128 Go de stockage pour télécharger toutes vos applications, photos et documents. Et si ce n’est pas assez, le Galaxy S10 est doté d’un port d’extension microSD pour profiter d’un stockage allant jusqu’à 512 Go. Avec sa batterie de 3400 mAh, profitez de votre smartphone jusqu’à 14 heures d’autonomie. Ainsi, il vous suivra toute la journée, et plus encore. Profitez d’une caméra à triple capteur de 12 mégapixels pour prendre des photos et vidéos de qualité, même lorsque la luminosité n’est pas à son comble. De plus, en choisissant un modèle reconditionné, vous contribuez à la réduction des déchets électroniques et à la préservation des ressources naturelles. Autrement dit, en optant pour un Samsung Galaxy S10 reconditionné, vous pouvez profiter des fonctionnalités haut de gamme tout en faisant un choix durable et économique.

Les plus

+ Écran de haute qualité pour profiter d’une expérience visuelle immersive

+ Caméra de haute qualité

Les moins

– Batterie de capacité moyenne

iPhone 12 Pro, le smartphone reconditionné le plus haut de gamme

iPhone 12 Pro, le smartphone reconditionné le plus haut de gamme

L'iPhone 12 Pro est l'un des smartphones Apple les plus performants du marché, offrant des fonctionnalités avancées et des performances exceptionnelles. Si vous cherchez à économiser de l'argent tout en ayant un téléphone haut de gamme, le choix de l'iPhone 12 Pro reconditionné peut être une excellente option pour vous. Doté d'un écran Super Retina XDR, d'un processeur A14 Bionic puissant et d'une caméra professionnelle, l'iPhone 12 Pro est un choix évident pour ceux qui recherchent le meilleur d’Apple. Avec son châssis en acier inoxydable de qualité chirurgicale, il est résistant aux rayures et aux chocs, tout en offrant une sensation de solidité et de durabilité. Son écran OLED de 6,1 pouces offre une résolution de 2532 x 1170 pixels, avec des noirs profonds et des couleurs vives, pour une expérience visuelle immersive. Le processeur A14 Bionic de l'iPhone 12 Pro est l’un des plus rapides jamais vu dans un smartphone, offrant des performances incroyablement rapides pour le multitâche, les jeux et les applications. Cela signifie que vous pouvez naviguer sur le web, diffuser des vidéos, jouer à des jeux et faire tout ce que vous aimez sur votre smartphone, sans aucune latence ni ralentissement. Côté photo, les trois objectifs de 12 mégapixels, dont un ultra-grand-angle, un grand-angle et un téléobjectif, vous permettent de capturer des photos et des vidéos de qualité professionnelle, avec une précision et une netteté incroyables. La fonction Deep Fusion permet de capturer des détails incroyables dans des conditions de faible luminosité, tandis que la technologie Night Mode offre des photos claires et lumineuses même en basse lumière. Enfin, l'iPhone 12 Pro est également équipé de la connectivité 5G, ce qui signifie que vous pouvez télécharger des fichiers volumineux, diffuser des vidéos en haute qualité et jouer en ligne sans aucun retard ni coupure. En bref, si vous cherchez un smartphone reconditionné aux performances supérieures, au design élégant et aux fonctionnalités avancées, l'iPhone 12 Pro est celui qu’il vous faut !

Les plus

+ Performances exceptionnelles pour une expérience de navigation ultra-fluide

+ Système de caméra professionnelle à trois objectifs

Les moins

– Prix plus conséquent

Samsung Galaxy S20 Ultra, le smartphone reconditionné le plus innovant

Samsung Galaxy S20 Ultra, le smartphone reconditionné le plus innovant

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est l'un des smartphones les plus impressionnants et les plus avancés du marché de la téléphonie. Avec une technologie de pointe, une qualité de construction exceptionnelle et des fonctionnalités incroyables, le S20 Ultra est un choix parfait pour ceux qui recherchent un smartphone de qualité supérieure. L'un des atouts les plus remarquables du Samsung Galaxy S20 Ultra est son écran. Avec un écran AMOLED de 6,9 pouces, il offre une résolution de 3200 x 1440 pixels, ce qui signifie que les images et les vidéos sont incroyablement nettes et claires. De plus, il prend en charge le taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui rend l'utilisation du téléphone ultra fluide et réactive. Le S20 Ultra est également équipé d'un appareil photo incroyable. Avec une caméra principale de 108 mégapixels et une caméra zoom de 48 mégapixels, le S20 Ultra est capable de capturer des images d'une qualité exceptionnelle. En outre, il dispose d'un zoom optique 10x et d'un zoom numérique 100x, ce qui vous permet de prendre des photos à distance et d'obtenir des détails incroyables. Le Galaxy S20 Ultra est également équipé d'un processeur puissant Samsung qui permet de lancer des applications et de jouer à des jeux de manière fluide et rapide. De plus, il dispose de 12 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, ce qui vous permet de stocker de nombreuses photos, vidéos et applications. Le Samsung Galaxy S20 Ultra est également compatible avec la 5G, ce qui signifie que vous pouvez profiter d'une vitesse de connexion très rapide. Il dispose également d'une batterie de 5000 mAh, qui peut durer toute la journée avec une utilisation modérée. Enfin, le Samsung Galaxy S20 Ultra est équipé de la dernière version de l'interface utilisateur de Samsung. Il offre une expérience utilisateur simple et intuitive, ainsi que de nombreuses fonctionnalités pratiques, telles que la navigation gestuelle et la possibilité de connecter des accessoires sans fil.

Les plus

+ Son écran exceptionnel offre une expérience utilisateur unique

+ Son système de photo vous permet de prendre des photos et vidéos ultra-nettes en toute circonstance

Les moins

– Smartphone plus grand et plus lourd que les autres modèles

Qu’est ce qu’un téléphone portable reconditionné ?

Si vous cherchez à acheter un téléphone portable, vous avez probablement déjà vu l'option "reconditionné" apparaître à côté des nouveaux modèles. Mais qu'est-ce qu'un téléphone portable reconditionné et en quoi cela diffère-t-il d'un téléphone neuf ? Un smartphone reconditionné est un téléphone qui a été préalablement utilisé, mais qui a été restauré à son état d'origine par un professionnel ou une entreprise spécialisée dans le reconditionnement de téléphones. Cela signifie qu'il a été nettoyé, réparé et testé pour s'assurer qu'il fonctionne correctement. Les smartphones reconditionnés sont souvent vendus à un prix inférieur à celui des téléphones neufs tout en offrant les mêmes fonctionnalités, pratique non ?

Est-ce que l’on peut avoir confiance aux téléphones de seconde main ?

Les téléphones de seconde main sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs soucieux de leur budget, de l'environnement ou à la recherche de téléphones plus anciens qui ne sont plus disponibles en neuf. Cependant, il est tout à fait normal de se demander si l'on peut avoir confiance en ces smartphones reconditionnés. Le principal inconvénient du reconditionné est le risque d'acheter un appareil défectueux ou endommagé. C’est pour cette raison que les revendeurs prennent le temps de remettre le smartphone à neuf avant de le remettre en vente. En effet, le processus de reconditionnement comprend souvent la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses, telles que la batterie, l'écran ou les boutons. Les téléphones sont également nettoyés et réinitialisés à leur état d'origine, ce qui signifie qu'ils ont été effacés de toutes les données et paramètres précédents. Les téléphones reconditionnés sont toujours testés pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement avant d'être mis en vente.

Vous ne craignez absolument rien en optant pour un smartphone reconditionné puisqu’ils sont généralement livrés avec une garantie, ce qui vous donne une certaine tranquillité d'esprit en cas de problème.

Quels sont les différents états du reconditionné ?

Le marché du téléphone reconditionné est en pleine expansion. Mais, savez-vous ce que signifie "reconditionné" et quels sont les différents états de reconditionnement ? Comme nous l’avons dit précédemment, le smartphone peut être remis à neuf par le fabricant d’origine ou par des entreprises tierces spécialisées dans la remise à neuf de téléphones. Les smartphones reconditionnés sont classés en différentes catégories en fonction de leur état de remise à neuf. Voici les différents états du reconditionné que vous pouvez trouver sur le marché :

– Excellent état (Grade A) : Le téléphone a été remis à neuf et ressemble à un téléphone neuf. Il n'y a aucun signe d'utilisation ou de rayure. Tous les accessoires d'origine sont inclus.

– Très bon état (Grade B) : Le téléphone a été remis à neuf et est en très bon état. Il peut présenter de légères traces d'utilisation ou de rayures, mais celles-ci sont minimes et ne sont visibles que de très près. Tous les accessoires d'origine sont inclus.

– Bon état (Grade C) : Le téléphone a été remis à neuf et est en bon état. Il peut présenter des signes d'utilisation plus prononcés, tels que des rayures plus visibles, mais il est toujours en bon état de fonctionnement. Tous les accessoires d'origine ne sont pas toujours inclus.

– État correct (Grade D) : Le téléphone a été remis à neuf et est en état correct. Il peut présenter des signes d'utilisation évidents, tels que des rayures ou des éraflures plus importantes, mais il est toujours en bon état de fonctionnement. Les accessoires d'origine ne sont pas toujours inclus.

– État de marche (Grade E) : Le téléphone a été testé et fonctionne correctement, mais il peut présenter des signes d'utilisation importants. Il n'a pas été remis à neuf, mais est toujours en état de fonctionnement. Les accessoires d'origine ne sont pas toujours inclus.

Pourquoi opter pour un smartphone reconditionné ?

Il existe plusieurs avantages à l'achat d'un téléphone portable reconditionné. L'un des avantages les plus évidents des téléphones de seconde main est leur prix bas. Les téléphones de seconde main coûtent beaucoup moins cher que les modèles neufs, ce qui en fait une option intéressante pour les personnes qui cherchent à économiser de l'argent tout en bénéficiant d’un smartphone de qualité supérieure. Un autre avantage est l'impact environnemental positif. L'achat d'un téléphone de seconde main permet de réduire les déchets électroniques, ce qui contribue à la préservation de l'environnement. Les smartphones reconditionnés permettent également de prolonger la durée de vie des appareils, ce qui est bénéfique à la fois pour l'environnement et pour votre portefeuille. De plus, l'achat d'un téléphone reconditionné peut être une bonne option si vous cherchez un modèle plus ancien qui n'est plus disponible en neuf.

Quels sont les avantages majeurs d’acheter un smartphone reconditionné ?

De nos jours, les smartphones sont devenus des outils indispensables dans notre vie quotidienne. Mais les prix élevés des téléphones neufs peuvent être un frein pour beaucoup de gens. C'est là que les smartphones reconditionnés entrent en jeu avec leurs avantages non-négligeables :

– Prix abordable : Le prix est sans aucun doute la principale raison pour laquelle les gens choisissent d'acheter un smartphone reconditionné. Les téléphones reconditionnés sont vendus à des prix bien inférieurs à ceux des téléphones neufs. En choisissant un smartphone reconditionné, vous pouvez économiser une somme considérable d'argent.

– Garantie : Contrairement à ce que l'on peut penser, les smartphones reconditionnés sont souvent couverts par une garantie. Les entreprises qui se spécialisent dans la revente de smartphones reconditionnés offrent souvent une garantie allant de quelques mois à un an. Cette garantie vous permet de vous protéger en cas de dysfonctionnement ou de panne du téléphone.

– Qualité : Les téléphones reconditionnés ne sont pas des téléphones d'occasion ordinaires. Ils sont soumis à un processus de remise à neuf pour s'assurer qu'ils sont en bon état de fonctionnement. Les téléphones sont soigneusement inspectés et réparés par des professionnels avant d'être remis en vente. En achetant un téléphone reconditionné, vous pouvez avoir la certitude que le téléphone a été testé et qu'il fonctionne correctement.

– Écologie : L'achat d'un smartphone reconditionné est également un choix écologique. En achetant un téléphone reconditionné, vous contribuez à réduire les déchets électroniques. Les téléphones reconditionnés permettent de prolonger la durée de vie des appareils électroniques et de limiter la quantité de déchets électroniques qui sont produits chaque année.

– Dernière version logicielle : En achetant un smartphone reconditionné, vous pouvez bénéficier de la dernière version logicielle du téléphone. Les téléphones reconditionnés sont souvent mis à jour avec la dernière version du système d'exploitation et des applications. Cela signifie que vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités offertes par le téléphone, sans avoir à payer le prix fort.

Comment choisir un smartphone reconditionné de qualité ?

Avec la hausse des prix des smartphones neufs, les smartphones reconditionnés sont de plus en plus populaires. Cependant, il est important de savoir comment choisir un smartphone reconditionné de qualité pour s'assurer que l'appareil fonctionne bien et répond à vos besoins. Lorsque vous achetez un téléphone reconditionné, il est important de faire vos recherches et de choisir une entreprise ou un vendeur fiable. Recherchez des entreprises ou des vendeurs avec une bonne réputation et des commentaires positifs de clients précédents. Voici quelques conseils pour vous aider à choisir un smartphone reconditionné de qualité :

– Vérifier l'état du téléphone : il est important de vérifier l'état physique du téléphone, notamment les rayures, les bosses ou les fissures sur l'écran. Vous devez également vous assurer que toutes les fonctionnalités du téléphone, comme la caméra, le Wi-Fi, le Bluetooth et le capteur d'empreintes digitales, fonctionnent correctement. Pour les achats en ligne, référez-vous au grade de reconditionnement et privilégiez toujours un grade A ou B !

– Vérifier le vendeur : vous devez vous assurer que le vendeur est fiable et qu'il offre une garantie sur le téléphone. Pour cela, vous pouvez prendre le temps de lire les avis et évaluations clients sur les sites d'e-commerce pour avoir une idée de la qualité de leurs produits !

– Vérifier la garantie : la plupart des vendeurs offrent une garantie d'au moins six mois sur les smartphones reconditionnés, tandis que certains offrent une garantie d'un an. Il est important de vérifier les termes et les conditions de la garantie ou la présence d’une politique de retour en cas de problème, pour savoir ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas.

Quelles marques privilégier pour acheter un smartphone reconditionné ?

L'achat d'un smartphone reconditionné est un excellent moyen d'acquérir un téléphone de qualité sans se ruiner. Cependant, il est important de choisir la bonne marque pour s'assurer que le téléphone fonctionne correctement et répond à vos besoins :

Apple est l'une des marques les plus fiables pour l'achat d'un smartphone reconditionné. Les iPhones reconditionnés sont soumis à des tests rigoureux avant d'être remis en vente. Apple offre également une garantie d'un an sur tous les iPhones reconditionnés. De plus, les iPhones reconditionnés sont régulièrement mis à jour avec les dernières versions de logiciels.

Samsung est un autre choix populaire pour l'achat d'un smartphone reconditionné. Les smartphones Samsung reconditionnés sont vendus à des prix abordables, et ils sont soumis à des tests rigoureux avant d'être remis en vente. Samsung offre également une garantie d'un an sur tous les smartphones reconditionnés. Les smartphones Samsung reconditionnés sont également régulièrement mis à jour avec les dernières versions de logiciels.