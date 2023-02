Remettez-vous au sport et bénéficiez de remises pouvant aller jusqu’à -40% sur de nombreux articles Nike

Nike vous accompagne dans votre pratique sportive

Nike défend le sport pour tous, quel que soit votre niveau. C’est une de ses marques de fabrique. Au fil des ans, le leader mondial de l’équipement sportif a su créer une véritable communauté de sportifs passionnés, débutants ou non. Cela passe par ses applications gratuites, comme Nike Training Club ou Nike Run Club, qui vous permettent d’être coaché et de vous créer des entraînements sportifs sur mesure. Cela passe aussi par des prix abordables pour s’équiper toute l’année. Pour rendre accessibles à tous ses vêtements et ses accessoires de sport, Nike propose régulièrement des promotions pouvant aller jusqu’à -40% de remise. En ce moment, ces promotions concernent plus de 1600 produits hommes, femmes et enfants. Pour y accéder, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site de Nike et de cliquer sur l’onglet « Promotions ». Que vous ayez besoin de vous équiper, de renouveler vos tenues de sport, ou tout simplement de compléter votre garde-robe streetwear, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les nombreuses promotions Nike.

Jusqu’à -40% de remise sur plus de 1600 produits

Avec le retour du printemps dans quelques semaines, c’est l’occasion de vous équiper pour pratiquer votre sport préféré dehors. En mars, les températures peuvent être fraiches, il faut s’équiper en conséquence. Parmi les promotions Nike, vous trouverez le haut de running à manches longues pour femmes à 35,97 € au lieu de 59,99 €, soit 40% de remise. Ce haut est idéal comme vêtement de première couche, ou comme vêtement intermédiaire. Vous trouverez également le pantalon de running pour homme Nike Challenger DYE à 44,97 € au lieu de 74,99 €, soit 40% de réduction. Pour rester au chaud avant ou après votre entrainement pendant la mi-saison, Nike propose la veste sans manche homme réversible très tendance avec sa moumoute. Elle est à 44,97 € au lieu de 89,99 €, soit 50% de remise. Rendez-vous vite sur le site de Nike pour trouver de nombreuses autres pépites à petit prix. En plus, la livraison et les retours sous 30 jours sont gratuits pour les membres Nike.