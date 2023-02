Ce PC portable Acer Chromebook en promo à moins de 300 euros fait l’unanimité sur Amazon !

Acer Chromebook : un pc portable rapide, sûr et performant

Vous avez besoin d’acheter un ordinateur portable pour travailler, pour étudier ou encore pour vous divertir à la maison ? Vous hésitez entre une tablette PC ou un ordinateur portable classique ? Simplifiez-vous la vie en passant à la nouvelle génération d’ordinateur portable créée par Google : le Chromebook d’Acer. Léger et élégant, le Chromebook d’Acer est doté d’un écran de 14 pouces. Avec son format compact, il se glisse facilement dans une sacoche ou un sac à dos. Avec son autonomie de 12,5 heures en une seule charge, plus besoin d’emmener votre chargeur partout. Le PC portable Acer Chromebook vous suivra dans tous vos déplacements sans vous encombrer. Il est pratique, mais aussi très puissant avec son processeur Intel Celeron et ses 4 Go de RAM. Il fonctionne sous le système d’exploitation Chrome OS. Il est rapide, il démarre en 8 secondes. Il est aussi sécurisé grâce à son antivirus intégré. Enfin, il est très intuitif et facile à utiliser. Contrairement aux autres ordinateurs portables, le Chromebook d’Acer se met à jour automatiquement, sans jamais vous interrompre. Avec lui, vous pouvez accéder à des milliers d’applications. Il est compatible avec Microsoft Office, parfait pour travailler sous Word, Excel ou Powerpoint. Avec lui, vous pouvez aussi vous divertir et jouer avec des applications comme Roblox, ou encore regarder vos séries en streaming avec Netflix.

Amazon fait chuter le prix de l’Acer Chromebook

L’ordinateur portable Chromebook d’Acer est parfait pour le monde du travail, mais aussi pour les étudiants ou les fans de gaming. Pour répondre à tous vos besoins, il est équipé d’une connexion WIFI rapide, de 2 ports USB type C, d’un lecteur de carte SD, d’une prise Jack audio et de 2 ports USB 3.1 Gen1. Gros avantage, il dispose d’un rapport qualité/prix très avantageux. Habituellement vendu 329 €, le géant du e-commerce Amazon le propose actuellement à 284,79 €. Cela vous permet de réaliser une économie de 18%. N’hésitez plus ! Payer moins de 300 € un ordinateur de cette qualité, cela n’a pas de prix ! En plus, avec Amazon la livraison est gratuite.