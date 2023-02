Offre exceptionnelle sur la trottinette électrique Platum Ducati Pro-II Evo chez Media Markt !

Trottinette électrique PLATUM Ducati Pro-II Evo : un concentré de technologie pour vos déplacements !

Vous êtes à la recherche d'un moyen de transport pratique, économique et respectueux de l'environnement pour vos trajets quotidiens ? La trottinette électrique PLATUM Ducati Pro-II Evo avec clignotants est la solution idéale pour vous ! La trottinette électrique PLATUM est un véritable concentré de technologie. Dotée d'un moteur de 350W, elle vous permet de rouler jusqu'à 25 km/h en toute sécurité, grâce à ses freins à disque avant et arrière. Sa batterie lithium-ion vous offre une autonomie maximale de 20 km, pour des trajets sans stress. Le confort de conduite est également au rendez-vous, grâce à ses roues de 10 pouces et sa suspension avant et arrière, qui absorbent efficacement les chocs. Les clignotants intégrés à la trottinette vous permettent de signaler vos changements de direction, pour une sécurité accrue sur la route. Enfin, la trottinette électrique PLATUM Ducati Pro-II Evo est également très pratique à utiliser au quotidien. Son pliage rapide et facile vous permet de la transporter partout avec vous, dans les transports en commun ou dans votre voiture, et son poids léger de 16,7 kg ne vous encombre pas. Rendez-vous vite sur le site de Media Markt pour découvrir une offre exclusive pour profiter de ce moyen de locomotion pratique, économique et respectueux de l'environnement à prix cassé !

100€ d’économie sur la trottinette électrique Platum chez Media Markt Belgique !

La trottinette électrique PLATUM Ducati Pro-II Evo avec clignotants est un choix judicieux pour tous ceux qui cherchent un moyen de transport fiable, économique et écologique. Profitez dès maintenant de son prix exceptionnel chez Media Markt Belgique et laissez-vous séduire par ses performances et sa qualité. Disponible dès maintenant chez Media Markt au prix exceptionnel de 599€ au lieu de 699€, cette trottinette électrique de haute qualité vous offre une remise immédiate de 100€. Ne manquez pas cette occasion en or de vous offrir un moyen de transport fiable, élégant et abordable pour vos trajets en ville !