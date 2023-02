Vente flash : prenez soin de votre barbe avec la tondeuse à barbe Philips Series 9000 Prestige vendue moins de 80 € avec Amazon

Une barbe toujours impeccable avec la tondeuse à barbe Philips Series 9000 Prestige

Entretenir votre barbe n’est pas un moment de plaisir pour vous ? Vous rêvez d’une barbe toujours impeccable sans effort ? Avec la tondeuse à barbe Philips Series 9000 Prestige, prenez soin de votre barbe facilement. Cette tondeuse à barbe haut de gamme vous offre de grandes performances et une précision ultime. Avec elle, prendre soin de votre barbe deviendra un plaisir. La tondeuse à barbe Philips Series 9000 Prestige est dotée de la technologie Steel Précision. Composée d’un sabot métallique intégrée et d’un élément de coupe puissant 100% métal, elle permet une coupe régulière et très précise de votre barbe. Grâce à son guide anti-frottement, vous adopterez automatiquement le bon angle avec votre peau pour un résultat encore plus précis. Résultat ? La tondeuse à barbe Philips Series 9000 Prestige est efficace sur tous les types de barbe, même les barbes denses et longues. Avec sa molette de réglage, vous pouvez sélectionner votre taille de coupe de 0,40mm à 10mm. La tondeuse à barbe Philips Series 9000 Prestige propose 30 réglages différents. Performante, la tondeuse à barbe Philips Series 9000 Prestige est aussi très hygiénique. Sa tête étanche s’ouvre. Vous pouvez alors la passer sous l’eau pour un nettoyage facile et rapide. Pour ne rien gâcher, la tondeuse à barbe Philips Series 9000 Prestige dispose d’une grande autonomie de 120 minutes. La charge complète de sa batterie Li-ion se fait en 1 heure. Vous l’aurez compris, elle ne vous lâchera jamais.

Le prix de la tondeuse à barbe Philips Series 9000 passe sous la barre des 80 € avec Amazon

La tondeuse à barbe Philips Series 9000 Prestige est une tondeuse à barbe de haute qualité. Elle est notée 4,5 étoiles sur 5 par 333 utilisateurs sur Amazon. Elle est conçue en acier inoxydable pour vous offrir une grande durabilité. Elle est également livrée avec son coffret de voyage. La tondeuse à barbe Philips Series 9000 Prestige vous accompagnera partout, elle sera protégée en permanence. Amazon la propose en ce moment à seulement 79,99 € au lieu de 113 €, soit une économie de 29%. Avec Amazon, vous avez la possibilité de payer en 4 fois sans frais, soit 4 mensualités de 20 €. Profitez-en vite, c’est une vente flash !