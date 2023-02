Profitez de 60 € d’économies sur le prix de l’Apple Watch SE avec Amazon

Apple Watch SE : votre alliée pour une vie plus saine

Vous avez décidé de prendre en main votre santé ? Pour atteindre vos objectifs et garder la motivation, équipez-vous d’une montre connectée. L’Apple Watch SE 1ère Génération est parfaite pour vous accompagner. Bien plus qu’un coach santé, elle est aussi très utile dans votre vie quotidienne. Tout d’abord, elle vous donne l’heure ! Elle permet également de prendre des appels et de répondre à vos messages depuis votre poignet. Avec l’Apple Watch SE 1ère Génération, vous pouvez écouter votre musique et payer de manière instantanée avec Apple Pay. L’Apple Watch SE 1ère Génération est très puissante grâce à son processeur S5 bicœur 64 bits. Elle suit votre activité physique quotidienne en toute fluidité. Course à pied, natation, vélo, yoga…L’Apple Watch SE 1ère Génération s’adapte à tous les sports. Grâce à ses capteurs de pointe, vous pouvez suivre vos statistiques et atteindre vos objectifs de forme. L’Apple Watch SE 1ère Génération prend soin de votre santé en mesurant votre fréquence cardiaque. Elle vous alerte en cas de fréquence cardiaque élevée ou faible ou en cas d’arythmie. Grâce à l’Apps Sommeil, l’Apple Watch SE 1ère Génération suit votre sommeil et vous aide à mettre en place une routine d’endormissement pour une vie plus en forme. Cette montre connectée à vraiment tout pour plaire !

Économisez 60 € sur le prix de l’Apple Watch SE

Véritable coach bien-être au quotidien, l’Apple Watch SE est aussi très élégante avec son boitier aluminium de 44mm. Elle est également dotée d’un écran tactile retina OLED, 30% plus grand que celui de l’Apple Watch Serie 3. Cela vous permet d’accéder en un clin d’œil à toutes vos informations. Grâce à sa batterie Lithium-ion performante, l’Apple Watch SE 1ère Génération vous offre jusqu’à 18h d’autonomie. Elle fonctionne avec les iPhones 6s et ultérieurs et sous les systèmes d’exploitation iOS 14 et ultérieurs. Vous êtes prêts à craquer pour l’Apple Watch SE 1ère Génération ? Son petit prix va vous convaincre. Amazon propose actuellement une Apple Watch SE GPS avec un boitier argent et un bracelet sport bleu abysse à 269 € au lieu de 329 €, soit 18% de remise. Cela vous permet d’économiser 60 €. N’hésitez plus ! En plus, Amazon vous offre la possibilité de la payer en 4 fois sans frais, soit 4 mensualités de 67,25 €.