PS5 : où trouver la console next-gen cette semaine en Belgique ?

C’est en tout cas ce qu’a annoncé Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment lors du célèbre salon du high-tech, le CES de Las Vegas. Après 2 ans de commercialisation, la PS5 est toujours très demandée par les fans de jeux vidéo. Son succès ne s’épuise pas. Depuis le début de l’année, les stocks de revendeurs belges se remplissent, lentement mais sûrement. On peut constater qu’il est aujourd’hui un peu plus facile de se procurer la PS5. Clairement, il faudra attendre quelques mois que la situation de pénurie se résorbe complètement, le temps que les PlayStation 5 produites actuellement arrivent sur le marché. Nous vous l’avions déjà annoncé, Sony a mis en production 30,5 millions de consoles de jeu qui devraient être commercialisées à partir d’avril 2023. Tous les indicateurs sont donc positifs. Il faudra encore attendre quelques semaines, voire quelques mois pour confirmer les annonces faites par Sony. En attendant, nous vous conseillons de continuer à vérifier régulièrement les stocks des principaux revendeurs en Belgique :

PS5 : une expérience de jeu encore améliorée

2023 va vraiment marquer un tournant pour la PS5. Elle est déjà considérée comme une des consoles de jeu les plus immersives sur le marché. La qualité de ses images en 4K est exceptionnelle. Elles plongent vraiment les joueurs au cœur de l’univers de leur jeux vidéo. Pour améliorer encore l’expérience de jeu, Sony a sorti depuis le 26 janvier, les manettes pro DualSense Edge. Le casque de réalité virtuelle PS VR2 sera commercialisé dès le 22 février, dans 2 jours ! Il sera compatible avec une trentaine de jeux vidéo. En résumé, que du positif pour la PS5 en 2023. Êtes-vous prêts à jouer avec les meilleurs jeux en 2023 ? Marvel’s Spider Man 2, Final Fantasy 6 Rebirth, Alone in the Dark ou encore Hogwarts Legacy vous attendent.