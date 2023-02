Bon Plan Apple : profitez d’un son exceptionnel et bénéficiez de 19% de remise sur les AirPods 3ème Génération avec Amazon

AirPods 3ème Génération : le son selon Apple

Si vous êtes à la recherche d’écouteurs sans fil de qualité, que ce soit en termes de qualité sonore ou de design, arrêtez-vous là et misez sur les AirPods 3ème Génération d’Apple. Sortis en 2022, les AirPods 3ème Génération sont dotés d’une puce H1 et de 2 micros beamforming. Ils vous offrent un son Dolby Atmos limpide, d’une qualité exceptionnelle. Grâce à l’Audio Spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête, les AirPods 3ème Génération vous plongent dans un son immersif à 360°. Vous profitez alors pleinement de votre musique, de vos podcasts ou de vos films préférés. Très facile à utiliser, les AirPods 3ème Génération sont équipés d’un capteur de pression. Il vous permet de contrôler la lecture de vos contenus, de prendre un appel ou encore de raccrocher. Vous pouvez également accéder à Siri en toute simplicité, en prononçant les 2 mots « Dis Siri ». Résistants à l’eau et à la transpiration, les AirPods 3ème Génération sont parfaits pour le sport. Ils vous suivront partout grâce à leur grande autonomie : jusqu’à 6 heures d’écoute en continue sur une charge et jusqu’à 30 heures d’écoute avec des recharges intermédiaires dans leur boîtier de charge Lightning Charging Case. Vos AirPods 3ème Génération sont à plats ? Pas de problème. Seulement 5 minutes de charge dans leur boîtier vous offrent 1 heure d’écoute.

Économisez 40 € sur les AirPods 3ème Génération

Les AirPods 3ème Génération sont très pratiques. Ils se connectent en un instant à votre iPhone, iPad et à tous vos appareils avec le Bluetooth. Si vous êtes séduits par les performances et la qualité des AirPods 3ème Génération, vous allez craquer pour son prix à moins de 200 €. En ce moment, le géant du e-commerce Amazon propose les AirPods 3ème Génération incluant le boîtier de charge Lightning à seulement 168,95 € au lieu de 209 €. Cela vous permet de réaliser une économie de 40 €. En plus, avec Amazon, la livraison est gratuite et vous avez la possibilité de payer vos AirPods 3ème Génération en 4 fois sans frais. Cela représente 4 mensualités de 42,24 €. N’hésitez plus ! Une fois essayés, vous ne pourrez plus vous passer des AirPods 3ème Génération.