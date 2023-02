De’Longhi Magnifica S : ne cherchez plus, on a trouvé la machine à café à son meilleur prix sur Électro Dépôt !

Dégustez un café parfait avec la machine à café De’Longhi Magnifica S

Si vous rêvez de vous réveiller tous les matins avec la bonne odeur des grains de café fraichement moulus, la machine à café De’Longhi Magnifica S est faite pour vous. Cette machine à expresso avec broyeur vous permet de préparer chaque jour un café qui vous ressemble. Comment ? En proposant 13 niveaux de mouture de grains de café et en vous offrant la possibilité de régler l’intensité de votre café, sa longueur, mais aussi la température de l’eau. Avec la machine à café De’Longhi Magnifica S, vous préparez un café qui vous ressemble, pour 1 ou 2 personnes. Que vous soyez amateur d’espressos, de doubles espressos, de lungos ou de cafés américain, la machine à café De’Longhi Magnifica S prépare des cafés aux arômes intenses. Grâce à ses 15 bars de pression, elle recouvre vos cafés d’une crema onctueuse et savoureuse. La machine à café De’Longhi Magnifica S est dotée d’une buse vapeur. Elle vous permet de préparer en un instant des spécialités lactées recouvertes d’une mousse de lait délicate. Capuccinos, macchiatos et autres cafés lactés n’auront plus de secret pour vous. Vous pouvez même utiliser la buse vapeur pour vous préparer de délicieux chocolats chauds. Vous n’avez plus de grains de café ? Pratique, la machine à café De’Longhi Magnifica S fonctionne également avec du café moulu.

Électro Dépôt affiche la machine à café De’Longhi Magnifica S à moins de 300 €

Vous êtes prêts à ranger votre cafetière à filtre et votre machine à café à dosette pour une machine à expresso avec broyeur ? Optez pour la machine à café De’Longhi Magnifica S. Elle est très facile à utiliser et pratique à entretenir au quotidien grâce à son mode nettoyage automatique. Elle est également d’un excellent rapport qualité/prix. Habituellement vendue 329 €, Électro Dépôt propose actuellement la machine à café De’Longhi Magnifica S à seulement 299,95 €. Cela vous permet d’économiser 30 €. Profitez-en vite avant qu’il ne soit trop tard. Avec Électro Dépôt la livraison est gratuite.