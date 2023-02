Dernière chance pour vous procurer ce chauffage d'appoint à moins de 200 euros sur MediaMarkt !

Convecteur électrique Tristar KA-5868 : un excellent chauffage d’appoint

S’équiper d’un chauffage d’appoint peut-être très utile en plein cœur de l’hiver. Un chauffage d’appoint a en effet de multiples fonctions. Il peut venir un complément de votre chauffage central pour booster les températures lorsqu’elles sont très froides. Un radiateur électrique d’appoint est également très utile dans une chambre à coucher ou encore pour chauffer un garage ou un atelier dans lequel vous travaillez. Le convecteur électrique Tristar KA-5868 est parfait pour remplir cette fonction. Avec sa puissance de 1500W, il chauffe très rapidement toutes les pièces de 50m3. Il est parfait pour le séjour, la cuisine, la salle à manger ou encore le cellier. Son utilisation n’est par contre pas adaptée dans les salles de bain. Le convecteur électrique Tristar KA-5868 se déplace très facilement d’une pièce à l’autre grâce à ses roulettes. Pratique, il se règle manuellement ou grâce à sa télécommande. Il est équipé d’un écran LCD qui vous permet à tout moment de vérifier vos réglages et la température. Le convecteur électrique Tristar KA-5868 est doté d’un capteur de température intégré. Grâce à lui, votre pièce reste en permanence à la température souhaitée. Le convecteur électrique Tristar KA-5868 possède également une fonction antigel. Il s’allume automatiquement dès que la température baisse en dessous de 5 degrés. Pour votre sécurité, il s’éteint automatiquement en cas de surchauffe.

MediaMarkt fait chuter le prix du convecteur électrique Tristar KA-5868

Le convecteur électrique Tristar KA-5868 est performant et très pratique comme chauffage d’appoint. Avec sa couleur blanche et ses dimensions parfaites, il s’intégrera facilement dans votre intérieur. En plus, il est très silencieux. Avec lui, vous sentirez la chaleur tout en oubliant sa présence, même la nuit. Habituellement vendu 229,99 €, le spécialiste de l’électroménager MediaMarkt propose le convecteur électrique Tristar KA-5868 à seulement 188 €. Cela vous permet de réaliser une économie de 42 €. Profitez-en vite, ce méga deals MediaMarkt ne durera pas éternellement. Si vous commandez avant 22h, vous serez livré gratuitement dès le lendemain. Avec MediaMarkt vous ne prenez aucun risque, les retours sont gratuits sous 30 jours.