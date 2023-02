Double bon plan : économisez 300 € sur cette TV Ambilight 55" de Philips et bénéficiez d’une barre de son offerte avec MediaMarkt

Découvrez une nouvelle manière de regarder la télévision avec la télévision OLED Smart 4K de Philips

Transformez votre salon en salle de cinéma avec la télévision OLED Smart 4K de Philips. Dotée de la technologie Ambilight, elle vous offre une expérience télévisuelle immersive hors du commun. Des LEDs sont situées tout autour de la télévision. Elles s’allument et changent de couleurs en fonction de ce qu’il se passe sur votre écran. Vous êtes alors complètement immergé dans l’ambiance du programme que vous êtes en train de regarder, que ce soit une émission de télévision, un film ou une série. Son écran OLED UHD 4K de 55 pouces est compatible avec les formats HDR. Il vous offre alors des images d’une netteté incroyable avec une résolution de 3840x2160 pixels. Les contrastes sont également saisissants. La télévision OLED Smart 4K de Philips est équipée d’un processeur Quad Core très performant. Il permet à la télévision de produire des images aux détails parfaits, et aux mouvements fluides. Jamais vous n’aurez été aussi proche de l’action. Cette expérience est renforcée par sa barre de son 2.1 avec caisson de basse. Ce système sonore Dolby Atmos est composé de 2 haut-parleurs de 20W et d’un caisson de basse de 30W. De quoi aller très loin dans l’expérience immersive.

Obtenez la télévision OLED Smart 4K de Philips à un prix défiant toute concurrence avec MediaMarkt

La télévision OLED Smart 4K de Philips propose bien plus qu’une expérience immersive. C’est aussi une Smart TV fonctionnant sous le système d’exploitation Android TV. Avec la télévision OLED Smart 4K de Philips, vous avez accès très simplement à toutes vos applications préférées : Netflix, Amazon Prime Vidéo, Disney+, YouTube, Deezer et bien d’autres. Habituellement vendue 1999 €, le spécialiste du high-tech MediaMarkt propose la télévision OLED Smart 4K 55 pouces de Philips à 1699 €, soit 300 € de remise immédiate. En plus, pour tout achat de la télévision OLED Smart 4K de Philips, MediaMarkt vous offre une barre de son 2.1 avec caisson de base. Comment résister à cette offre exceptionnelle ? N’hésitez plus, avec MediaMarkt la livraison et les retours sont gratuits.