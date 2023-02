Marshall : pour une durée limitée, Amazon propose l’enceinte emblématique Emberton avec 34% de remise !

Enceinte Marshall Emberton : un look vintage et un son exceptionnel

Marshall est une marque emblématique du monde du Rock’n Roll, créée par Jim et Terry Marshall. Depuis 1962, elle produit des amplificateurs plébiscités par des musiciens de renom comme Jimi Hendrix, Slash, Eric Clapton, Muse, Gorillaz, Oasis ou encore Justin Timberlake. Reconnaissables par leur look Vintage et leur qualité sonore exceptionnelle, les enceintes et haut-parleurs Marshall sont synonymes de qualité et de savoir-faire. Aujourd’hui, la marque Marshall ne produit plus seulement des amplificateurs, elle propose aussi des bagages, ainsi que des casques audios et des enceintes portatives, dont l’enceinte portative sans fil Emberton. Dotée d’une puissance de 60W et de la technologie True Stereophonic, l’enceinte Marshall Emberton vous offre un son d’une qualité absolue, riche, clair et puissant. Avec son poids léger de 700 grammes et son format compact (7,37cm x 16cm x 6,6cm), elle vous accompagnera partout en toute simplicité. Solide et résistante, vous n’aurez pas peur de la transporter, même pendant vos vacances à la plage ou à bord de la piscine. Elle dispose de la certification IPX7 qui la rend résistante à l’eau. Dotée du Bluetooth 5.0, elle se connecte très facilement à tous les smartphones, tablettes et ordinateurs. Du côté de l’autonomie, l’enceinte Marshall Emberton ne vous lâchera jamais. Elle vous fait profiter de votre musique préférée pendant plus de 20 heures en une seule charge. De quoi passer de nombreuses heures à faire la fête !

Profitez du son Marshall à petit prix

Avec son design vintage emblématique, l’enceinte Marshall Emberton a tout pour plaire. Elle trouvera facilement sa place dans votre intérieur, comme une enceinte de qualité mais aussi comme un objet de décoration. Habituellement vendue 169 €, le géant du e-commerce Amazon la propose actuellement au prix canon de 111 €. Cela représente 34% de remise, ou encore une économie de 58 €. La qualité Marshall à ce prix-là, c’est exceptionnel. Profitez-en vite, l’enceinte Emberton est noté 4,7 étoiles sur 5 par plus de 7900 utilisateurs.