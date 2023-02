Anatomie d'un divorce : comment regarder la nouvelle série événement en streaming ?

Anatomie d'un divorce : une série incontournable qui explore les tourments du divorce !

“Anatomie d’un divorce” est une série passionnante adaptée de d’un best-seller éponyme de Taffy Brodesser-Akner, paru en 2019. Elle raconte l’histoire de Toby Fleishman (incarné par Jesse Eisenberg) un quarantenaire récemment séparé de sa femme, qui se remet à la séduction sur des applications de rencontre. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Son ex-femme, Rachel Fleishman (incarnée par Claire Danes), se fait la malle et lui laisse les enfants. Sans qu’il ne sache où elle est, ni si elle compte revenir un jour, Toby va devoir concilier son rôle de parent, le retour de ses vieux amis, sa promotion à l’hôpital qui tarde et ses nouvelles conquêtes amoureuses. Pas évident de se retrouver dans une telle situation du jour au lendemain. C’est dans un tel climat que Toby se rend compte qu’il ne pourra jamais comprendre le comportement de son ex-femme tant qu’il n’aura pas compris ce qui est arrivé à leur mariage. Si vous cherchez une série aussi bien écrite qu’interprétée qui vous fera rire et réfléchir, Anatomie d'un divorce est fait pour vous. Ne manquez pas cette série drôle disponible sur Disney+ à partir du 22 février 2023 !

"Anatomie d'un divorce" est une série mêlant drame et humour à ne pas manquer. Elle offre une exploration émouvante et réaliste de la complexité du divorce, tout en offrant des performances d'acteurs exceptionnelles et une réalisation de qualité. Cette mini-série vous plongera au cœur du divorce entre Toby et Rachel où vous découvrirez au fil des épisodes ses causes et ses conséquences. Disponible sur Disney+ à partir du 22 février, la saison 1 d'Anatomie d'un divorce vous attend avec impatience.