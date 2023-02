Vous ne rêvez pas, le VPN n°1 en Belgique est à moins de 3 euros par mois seulement (à ce prix-là, inutile de risquer votre sécurité sur le Web)

Surfez sur le web en toute sécurité avec Cyberghost

Le VPN Cyberghost vous permet de naviguer sur le web en toute sécurité et en toute confidentialité, où que vous soyez. Pour l’utiliser, c’est très simple. Il vous suffit d’installer ce logiciel sur votre ordinateur, tablette, smartphone ou encore sur votre console de jeu. Il se place comme un filet de sécurité entre votre fournisseur d’accès internet et le web. Dès que vous vous connectez, Cyberghost masque votre adresse IP, vos données, vos historiques de navigation, de recherche, et vos cookies. Seuls votre ordinateur et Cyberghost peuvent alors déchiffrer ces données grâce à une clé sécurisée. Résultat ? Votre navigation est privée et confidentielle à 100%. Votre fournisseur d’accès ne peut plus stocker votre historique de navigation et le partager avec les annonceurs. Vous êtes protégés des hackers qui n’ont plus accès à vos données personnelles. A l’heure du télétravail généralisé, vous pouvez transférer vos documents confidentiels en toute sécurité. Cyberghost est également très pratique lorsque vous voyagez. Certains pays comme la Chine ou Cuba bloquent de nombreux sites internet. En passant par le VPN Cyberghost, vous pourrez profiter d’internet sans aucune restriction, quel que soit le pays dans lequel vous voyagez. Enfin, Cyberghost vous protège quand vous utilisez les WIFI publics, en général très peu sécurisés.

Cyberghost : un abonnement VPN à un prix exceptionnel

Le VPN Cyberghost est la solution pour naviguer sur le web en toute sécurité et surfer de manière 100% anonyme. Avec Cyberghost, vous avez la garantie qu’aucune de vos données ne sera conservée et qu’elles resteront privées. Avec Cyberghost, vous pouvez choisir une adresse IP parmi 100 emplacements virtuels répartis dans 91 pays dans le monde. En plus, Cyberghost est un VPN ultra rapide avec sa bande passante illimitée. Pratique, votre abonnement Cyberghost vous permet de sécuriser jusqu’à 7 appareils en simultanée, qu’ils fonctionnent sous Windows, Mac, iOS, Android ou encore Linux. Actuellement, Cyberghost vous fait profiter d’une remise exceptionnelle de -82% de remise sur son abonnement de 2 ans. Cyberghost vous offre également 2 mois. Un mois d’abonnement vous revient donc à seulement 2,19 €/mois. A ce prix-là, n’hésitez plus à surfer sur le web en toute sécurité. En souscrivant un abonnement Cyberghost, vous ne prenez aucun risque, vous bénéficiez de la garantie de 45 jours satisfait ou remboursé.