Achetez plus et payez moins : découvrez les nouveaux Deals de la semaine avec Collect&Go Deals !

Faire des économies sans se priver ? C’est possible avec les Collect&Go Deals

Vous voulez prendre soin de votre pouvoir d’achat ? Pensez à faire vos courses en ligne avec le service Collect&Go de Colruyt. C’est le bon plan pour contrôler votre budget et faire des économies sans vous priver. D’abord parce que vous évitez les tentations en magasin. Vous n’achetez que ce dont vous avez besoin. Ensuite, c’est très facile de comparer les prix en ligne. Cela vous permet de remplir votre panier avec les articles au meilleur rapport qualité-prix. Colruyt propose également de très belles remises avec ses Deals Collect&Go. Chaque semaine, vous pouvez acheter de nombreux produits de la vie quotidienne à des prix défiants toute concurrence. Les promotions peuvent aller jusqu'à -80% ! Comment Colruyt arrive à afficher des prix aussi bas ? Tout simplement en vous proposant de les acheter en pack. Vous avez de l’espace chez vous pour vous constituer un stock ? Alors foncez faire de bonnes affaires en cliquant ici.

Collect & Go Deals : les meilleurs deals de la semaine

Chaque mercredi, Collect & Go propose de nouveaux Deals. Pour en profiter, c’est très simple, il suffit de cliquer sur la case « décrocher le Deal » pour le mettre dans votre panier. Un conseil pour décrocher les meilleures offres, abonnez-vous à la newsletter Deals et consultez la rubrique "Deals" dès le mercredi. Les promotions sont valables jusqu’à l’épuisement des stocks et certains produits partent très rapidement. Cette semaine, vous pourrez acheter :