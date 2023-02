Bon Plan Krëfel : économisez 100€ sur le PC Portable IdeaPad 3 Lenovo !

Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 - Platinum Grey : la puissance à portée de main !

Le Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 - Platinum Grey est équipé d'un processeur Intel Pentium Silver qui offre une vitesse de traitement rapide et une performance fluide pour toutes vos tâches quotidiennes. Avec une mémoire vive de 4 Go et une capacité de stockage de 256 Go, cet ordinateur portable est capable de gérer toutes vos applications, fichiers et logiciels sans aucun problème. Vous pouvez facilement stocker des photos, des vidéos, des documents et plus encore sur ce PC portable sans avoir à vous soucier de l'espace disponible. L'écran Full HD de 15,6 pouces offre une résolution de 1920x1080 pixels, ce qui permet une qualité d'image nette et claire. Vous pourrez ainsi profiter de vos films, de vos photos et de vos jeux vidéo avec une qualité visuelle optimale. Le Lenovo IdeaPad 3 Platinum Grey est également doté d'une batterie de grande capacité qui permet jusqu'à 10 heures d'autonomie, ce qui signifie que vous pourrez travailler, regarder des films et jouer à vos jeux préférés sans interruption. L’IdeaPad 3 est également équipé de fonctionnalités telles que la connectivité Wi-Fi, Bluetooth, des ports USB 3.0 et HDMI, ainsi qu'une webcam intégrée et un microphone, qui modifient la communication avec vos amis et votre famille. Disponible chez Krëfel à un prix exceptionnel de 399€, au lieu de 499€, vous bénéficiez d'une remise immédiate de 100€ sur le super IdeaPad 3 Lenovo.

Remise exceptionnelle de 100€ sur le Lenovo IdeaPad 3 chez Krëfel !

Le Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 - Platinum Grey est un ordinateur portable performant, puissant et polyvalent qui répondra à tous vos besoins informatiques. Avec sa grande capacité de stockage, sa batterie de longue durée, sa carte graphique améliorée et ses nombreuses fonctionnalités, il est un excellent choix pour tous ceux qui recherchent un ordinateur portable de qualité à un prix abordable. Commandez le votre chez Krëfel dès maintenant au prix exceptionnel de 399€ au lieu de 499, soit une remise immédiate de 100€. En achetant le Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 - Platinum Grey chez Krëfel à un prix réduit de 399€, vous bénéficiez d'une garantie de deux ans. Cette offre est disponible pour une durée limitée, ne manquez pas l'occasion de vous offrir un ordinateur portable de qualité à un prix abordable.