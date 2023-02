Dites adieu à la poussière et économisez 240 € sur le prix de l’aspirateur robot Roomba s9+ d’iRobot avec Coolblue

Faites le ménage sans effort avec l’aspirateur robot Roomba s9+ d’iRobot

Vous êtes fatigué de devoir passer l’aspirateur chaque jour pour garder une maison impeccable ? Vous en avez marre de porter votre aspirateur traîneau dans toute la maison ? Nous avons la solution pour vous. Optez pour un aspirateur robot ! C’est la solution idéale pour dire adieu à la poussière, aux miettes et aux poils d’animaux de manière durable. Orientez-vous vers une marque reconnue comme iRobot, expert de la conception et de la fabrication de robots domestiques depuis plus de 30 ans. Dernière génération d’aspirateur robot iRobot, l’aspirateur robot Roomba s9+ est parfait avec sa forme en D unique. Elle lui permet d’atteindre le moindre recoin de votre logement. L’aspirateur robot Roomba s9+ d’iRobot est doté de brosses centrales et latérales et d’une grande puissance d’aspiration, pour ne rater aucune poussière. Il est parfait sur les sols durs type carrelages et parquets, mais aussi sur les tapis à poils ras et à poils hauts. Grâce à sa méthode de navigation intelligente, l’aspirateur robot Roomba s9+ d’iRobot cartographie votre maison et donne un nom à chaque espace. Vous n’avez alors plus qu’à lui demander de passer l’aspirateur dans telle ou telle pièce via l’application iRobot, Amazon Alexa ou Google Home pour qu’il s’exécute. Grâce à l’application iRobot, vous pouvez établir des horaires de passages de l’aspirateur robot. Vous pouvez également consulter des statistiques comme le temps de nettoyage par pièce, ou encore mettre l’aspirateur robot en pause ou le localiser s’il est bloqué. Pratique, après chaque passage, l’aspirateur robot Roomba s9+ d’iRobot vide son bac à poussière dans sa station de charge et l’évacue dans un sac d’aspirateur que vous n’avez qu’à changer de temps en temps.

Économisez 240 € sur le prix de l’aspirateur robot Roomba s9+ d’iRobot

Vous êtes séduit par l’aspirateur robot Roomba s9+ d’iRobot ? Il ne vous décevra pas. Grâce à sa batterie Lithium-ion, il dispose d’une grande autonomie et se charge complètement en seulement 2h. L’essayer c’est l’adopter ! En plus, en ce moment Coolblue propose une remise exceptionnelle de 240 € sur l’aspirateur robot Roomba s9+ d’iRobot. Il est à 999 € au lieu de 1239 €. A ce prix-là, offrez-vous une maison toujours propre, et gagnez du temps pour vous.