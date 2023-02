Pour les Apple Days, profitez de 240€ d'économies sur le MacBook Air en ce moment chez MediaMarkt !

MacBook Air Edition 2020 : l’ordinateur portable selon Apple

Vous avez prévu d’acheter un nouvel ordinateur portable ? Vous hésitez entre un PC ou un Mac ? Les Apple Days de MediaMarkt vont peut-être faire pencher la balance vers l’univers Apple. Si vous n’êtes pas encore un adepte de l’ordinateur portable selon Apple, vous allez être séduit par les performances et la facilité d’utilisation du MacBook Air Edition 2020. Apple a tout fait pour rendre son utilisation intuitive. Avec Touch ID, une pression suffit à allumer le MacBook Air Edition 2020 en quelques secondes grâce à votre empreinte digitale. Touch ID vous permet également de protéger vos documents, de télécharger des applications ou encore de payer en ligne en toute sécurité. Le MacBook Air Edition 2020 est équipé d’un trackpad très pratique. Il vous permet d’ouvrir et de fermer vos dossiers et applications avec un ou deux doigts. Doté d’une puce M1, première puce spécialement conçue pour Mac, le MacBook Air Edition 2020 est très puissant et performant. Cette puce réunit sur un circuit intégré 16 milliards de transistors, un processeur central (CPU), un processeur graphique (GPU), le Neutral Engine et d’autres technologies sur mesure. Le MacBook Air Edition 2020 est parfait pour réaliser les tâches les plus gourmandes en puissance et en énergie comme le montage vidéo ou la retouche photo. Son écran Retina de 13 pouces vous offre des images de haute qualité de résolution de 2560x1600 pixels. C’est vraiment l’outil idéal pour travailler ou étudier, même la nuit grâce à son clavier AZERY rétro-éclairé. Il est également parfait pour regarder vos séries et films préférés en streaming, ou encore pour jouer aux jeux vidéo.

Un MacBook Air Edition 2020 à moins de 1000 € ? C’est possible avec MediaMarkt

Le MacBook Air Edition 2020 est un ordinateur portable très performant. Il est également compact et léger. Il se glisse très facilement dans un sac à dos ou une sacoche. Cela en fait l’outil idéal pour voyager, travailler ou étudier. Vous avez envie de craquer pour l’univers Mac ? Ce sont les Apple Days chez MediaMarkt. Le spécialiste du high-tech propose actuellement le MacBook Air 13 pouces Edition 2020 à seulement 979 € au lieu de 1219 €. Cela vous permet d’économiser 240 €. A ce prix-là, laissez-vous tenter. Vous ne le regretterez pas.