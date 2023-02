Bon plan : cette TV TCL en promo à moins de 200 euros sur Coolblue met tout le monde d'accord !

Télévision TCL 32S5201 : une télévision d’appoint idéale

Vous êtes à la recherche d’une télévision pour une résidence secondaire, une chambre d’ami ou une salle de jeu ? La télévision TCL 32S5201 est faite pour vous. Avec son excellent rapport qualité-prix, elle est parfaite comme télévision d’appoint, sans rogner sur la qualité. Le téléviseur TCL 32S5201 est puissante et performante grâce à son processeur Quad Core 4. Dotée d’un écran LED LCD de 32 pouces, elle vous offre des images en résolution Full HD pour profiter au maximum de vos programmes de télévision ou de vos séries préférées. Elle est également équipée de 2 haut-parleurs de 20W. La télévision TCL 32S5201 est une Smart TV. Elle fonctionne sous le système d’exploitation Android. Vous avez alors accès très facilement à des jeux et des divertissements en ligne, ainsi qu’à vos applications préférées : Netflix, Amazon Prime Vidéo, Disney+, YouTube…La télévision TCL 32S5201 dispose également de Google Chromecast intégré. Vous pouvez alors très facilement streamer du contenu depuis votre smartphone ou votre tablette vers votre télévision. C’est parfait pour regarder vos photos et vidéos en famille. Pratique, la télévision TCL 32S5201 est équipée de 2 ports HDMI. Ils vous permettent de connecter 2 appareils en même temps comme une console de jeux vidéo ou un lecteur Blu-Ray.

Télévision TCL 32S5201 : la qualité à petit prix

La télévision TCL 32S5201 a vraiment tout pour plaire. En plus de vous offrir des images en qualité Full HD, elle est très design. Elle trouvera facilement sa place sur un meuble, une commode ou une étagère. Elle est également très économique. Habituellement vendue 219 €, la télévision TCL 32S5201 32 pouces est actuellement affichée au prix de 199 € avec Coolblue. Cela vous permet d’économiser 20 €. A ce prix-là, ce serait dommage de ne pas en profiter, d’autant plus que la télévision TCL 32S5201 fait l’unanimité auprès des consommateurs. Elle a reçu la note de 8,4 sur 10 sur 48 avis déposés sur le site de Coolblue. Un conseil, ne tardez pas trop à la commander. Si vous l’achetez avant minuit, vous êtes livrés gratuitement dès demain.