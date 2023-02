Vous cherchez un lave-vaisselle pas cher et de qualité ? Ne manquez pas ce bon plan sur ce modèle Bosch à prix cassé chez Électro Dépôt !

Facilitez-vous la vie et faites des économies avec le lave-vaisselle Bosch SMS2ITW11E

Saviez-vous qu’un cycle de lavage au lave-vaisselle permet de réaliser une économie de 70% d’eau par rapport à un lavage à la main ? Si vous hésitiez encore à acheter un lave-vaisselle, cette information devrait vous convaincre de passer le pas. Pour faire le plein d’économies, nous vous conseillons d’opter pour un lave-vaisselle économe en eau. Contrairement aux idées reçues, un lave-vaisselle a en effet tendance à consommer plus d’eau que d’électricité. Économe en eau avec une consommation de 10,5 litres par cycle économique, le lave-vaisselle Bosch SMS2ITW11E est parfait. Il est idéal pour une famille de 4 personnes avec sa capacité de 12 couverts. Il est doté de 5 programmes : prélavage, intensif 70°C, rapide, auto 45-65°C et ECO. Pour information, en lavant à basse température, le cycle ECO vous permet de réduire votre consommation d’électricité et d’eau d’environ 1/3. Ce programme est parfait au quotidien pour une vaisselle peu sale. Grâce à son système AquaSensor, le lave-vaisselle Bosch SMS2ITW11E détecte le degré de salissure et reconnait la charge de vaisselle. Cela lui permet d’adapter la durée du programme en conséquence. A son système Super Brillance, l’éclat de vos verres restera intact malgré le calcaire. Résultat ? Avec le lave-vaisselle Bosch SMS2ITW11E, votre vaisselle est impeccable, vous gagnez du temps et faites des économies.

Électro Dépôt propose le lave-vaisselle Bosch SMS2ITW11E à petit prix

Le lave-vaisselle Bosch SMS2ITW11E est facile à entretenir avec son triple filtre auto-nettoyant. Il est également garanti anti-fuite avec l’AquaStop. Une soupape de sécurité et un flotteur anti-débordement vous offrent une protection intégrale contre les dégâts des eaux. Le lave-vaisselle Bosch SMS2ITW11E est silencieux grâce à son moteur EcoSilence Drive. Posable ou semi-encastrable, vous pouvez l’installer facilement dans votre cuisine et le faire tourner à n’importe quel moment de la journée sans qu’il ne vous gêne. Habituellement vendu 550 €, Électro Dépôt propose actuellement le lave-vaisselle Bosch SMS2ITW11E au prix canon de 429,95 €. Électro Dépôt vous propose la livraison gratuite et garantit son électroménager 2 ans. Profitez-en vite !